У Києві засвітився новітній спортивний кросовер Audi за 2,8 мільйона (фото)

У Києві сфотографували новий Audi Q5 2025 у виконанні Sportback. Купе-кросовер вирізняється елегантним дизайном і доступний у версіях потужністю до 367 сил.

Кросовер Audi Q5 Sportback — новачок в Україні, адже надійшов у продаж із другої половини 2025 року. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто вирізняється стрімкішим силуетом Фото: Audi

Новий Audi Q5 третього покоління вийшов на ринок у стандартній версії та у варіанті Sportback зі стрімкішим силуетом як у купе. У нього плавні форми кузова, висока віконна лінія та аркоподібний дах.

Кросовер Audi Q5 Sportback став більшим та просторішим за попередника, а об'єм його багажника складає 515-1415 л. На передній панелі встановлено три дисплеї.

Ціна Audi Q5 Sportback в Україні стартує з 2 852 592 гривень і на фото потрапила якраз найдоступніша версія із 2,0-літровим турбодизелем на 204 к. с. і 400 Н∙м та повним приводом. Купе-кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 7,4 с і розвинути 226 км/год.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Audi

Крім того, новий Audi Q5 Sportback в Україні наразі доступний із бензиновими турбодвигунами об'ємом 2,0 л (204 і 272 к. с.) та 3,0 л (367 к. с.).

