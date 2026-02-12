Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Ціна $35 000 і запас ходу 750 км: недорогий електрокросовер Audi помітили на тестах (фото)

новий Audi E7X
Електрокросовер Audi E7X проходить фынальні тести | Фото: autohome.com.cn

Новий електромобіль Audi E7X сфотографували під час тестів. Доступний кросовер буде потужним і недорогим, а також не матиме емблеми з чотирма кільцями.

Електрокросовер Audi E7X проходить зимові випробування в Китаї, адже саме в цій країні у 2026 році почнуть випускати модель. Про неї розповіли на сайті Autohome.

Новий Audi E7X — другий (після універсала Audi E5 Sportback) представник сімейства недорогих електричних моделей китайського виробництва, створених спільно з концерном SAIC. Їх особливість — відсутність фірмової емблеми у вигляді чотирьох кілець. Ціна Audi E7X складе приблизно $35 000.

новий Audi E7X
Електрокар не має емблеми з чотирма кільцями
Фото: autohome.com.cn

Зовні електромобіль Audi E7X майже не відрізняється від передсерійного концепту. У нього високий капот, розширені крила та тоненькі діодні фари і ліхтарі. Тестове авто має опційні 22-дюймові диски та камери замість дзеркал. У профіль кросовер нагадує Audi Q8, проте дещо більший за розмірами.

Відео дня
Важливо
Зарядка електромобіля в умовах блекаутів — як не залишитися з батареєю "на нулі"
Зарядка електромобіля в умовах блекаутів — як не залишитися з батареєю "на нулі"

Габарити Audi E7X 2026:

  • довжина — 5049 мм;
  • ширина — 1997 мм;
  • висота — 1710 мм;
  • колісна база — 3060 мм;
  • маса — 2584 кг.
Audi E7X
Запас ходу Audi E7X сягне 751 км
Фото: autohome.com.cn

Салон на фото не показали, зате розкрили характеристики Audi E7X. Недорогий електрокросовер запропонують у 402-сильній задньопривідній та 670-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 230 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 100 та 109,3 кВт∙год: запас ходу складе від 635 до 751 км.

Раніше стало відомо, що Audi відмовляється від знаменитої спортивної моделі.

Також Фокус розповідав про новий Toyota Highlander, який став електрокаром.