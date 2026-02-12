Ціна $35 000 і запас ходу 750 км: недорогий електрокросовер Audi помітили на тестах (фото)

Новий електромобіль Audi E7X сфотографували під час тестів. Доступний кросовер буде потужним і недорогим, а також не матиме емблеми з чотирма кільцями.

Електрокросовер Audi E7X проходить зимові випробування в Китаї, адже саме в цій країні у 2026 році почнуть випускати модель. Про неї розповіли на сайті Autohome.

Новий Audi E7X — другий (після універсала Audi E5 Sportback) представник сімейства недорогих електричних моделей китайського виробництва, створених спільно з концерном SAIC. Їх особливість — відсутність фірмової емблеми у вигляді чотирьох кілець. Ціна Audi E7X складе приблизно $35 000.

Електрокар не має емблеми з чотирма кільцями Фото: autohome.com.cn

Зовні електромобіль Audi E7X майже не відрізняється від передсерійного концепту. У нього високий капот, розширені крила та тоненькі діодні фари і ліхтарі. Тестове авто має опційні 22-дюймові диски та камери замість дзеркал. У профіль кросовер нагадує Audi Q8, проте дещо більший за розмірами.

Відео дня

Важливо

Зарядка електромобіля в умовах блекаутів — як не залишитися з батареєю "на нулі"

Габарити Audi E7X 2026:

довжина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3060 мм;

маса — 2584 кг.

Запас ходу Audi E7X сягне 751 км Фото: autohome.com.cn

Салон на фото не показали, зате розкрили характеристики Audi E7X. Недорогий електрокросовер запропонують у 402-сильній задньопривідній та 670-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 230 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 100 та 109,3 кВт∙год: запас ходу складе від 635 до 751 км.

Раніше стало відомо, що Audi відмовляється від знаменитої спортивної моделі.

Також Фокус розповідав про новий Toyota Highlander, який став електрокаром.