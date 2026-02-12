Ціна $35 000 і запас ходу 750 км: недорогий електрокросовер Audi помітили на тестах (фото)
Новий електромобіль Audi E7X сфотографували під час тестів. Доступний кросовер буде потужним і недорогим, а також не матиме емблеми з чотирма кільцями.
Електрокросовер Audi E7X проходить зимові випробування в Китаї, адже саме в цій країні у 2026 році почнуть випускати модель. Про неї розповіли на сайті Autohome.
Новий Audi E7X — другий (після універсала Audi E5 Sportback) представник сімейства недорогих електричних моделей китайського виробництва, створених спільно з концерном SAIC. Їх особливість — відсутність фірмової емблеми у вигляді чотирьох кілець. Ціна Audi E7X складе приблизно $35 000.
Зовні електромобіль Audi E7X майже не відрізняється від передсерійного концепту. У нього високий капот, розширені крила та тоненькі діодні фари і ліхтарі. Тестове авто має опційні 22-дюймові диски та камери замість дзеркал. У профіль кросовер нагадує Audi Q8, проте дещо більший за розмірами.
Габарити Audi E7X 2026:
- довжина — 5049 мм;
- ширина — 1997 мм;
- висота — 1710 мм;
- колісна база — 3060 мм;
- маса — 2584 кг.
Салон на фото не показали, зате розкрили характеристики Audi E7X. Недорогий електрокросовер запропонують у 402-сильній задньопривідній та 670-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 230 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 100 та 109,3 кВт∙год: запас ходу складе від 635 до 751 км.
