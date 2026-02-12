Audi відмовляється від знаменитої зарядженої моделі: що запропонують натомість (фото)

Audi зняла з виробництва заряджені седан та універсал S6 із бензиновим двигуном, проте пропонує потужнішу альтернативу.

Новий Audi A6 2026 не отримає заряджену S-версію. Про це повідомляє сайт Edmunds, посилаючись на джерела в північноамериканському представництві компанії.

Спортивні седан та універсал Audi S6 із двигунами внутрішнього згоряння наразі не плануються у новому поколінні A6. Разом із тим, від топового Audi RS6 відмовлятися не збираються і очікується, що він збереже 4,0-літровий V8 твін-турбо.

Audi S6 випускали з 1994 року Фото: Audi

Крім того, покупцям наразі доступна "зелена" альтернатива — електромобіль Audi S6 e-tron. Він значно потужніший за бензинового тезку — має 551-сильну установку, яка дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,9 с.

Нагадаємо, що заряджений Audi S6 першого покоління презентували в 1994 році. У різні роки спортивні седани та універсали комплектували двигунами на 5, 6, 8 та навіть 10 циліндрів. Особливо цінується колекціонерами Audi S6 C6 із 5,2-літровим 435-сильним V10, розробленим у Lamborghini.

Останні седан та універсал Audi S6, які випускали до 2025 року, були оснащені 3,0-літровими V6 із турбонаддувом — 450-сильним бензиновим або 344-сильним дизелем.

