Audi отказывается от знаменитой заряженной модели: что предложат взамен (фото)

Audi сняла с производства заряженные седан и универсал S6 с бензиновым двигателем, однако предлагает более мощную альтернативу.

Новый Audi A6 2026 года не получит заряженную S-версию. Об этом сообщает сайт Edmunds, ссылаясь на источники в североамериканском представительстве компании.

Спортивные седан и универсал Audi S6 с двигателями внутреннего сгорания пока не планируются в новом поколении A6. Вместе с тем, от топового Audi RS6 отказываться не собираются и ожидается, что он сохранит 4,0-литровый V8 твин-турбо.

Audi S6 выпускали с 1994 года Фото: Audi

Кроме того, покупателям сейчас доступна "зеленая" альтернатива — электромобиль Audi S6 e-tron. Он значительно мощнее бензинового тезки — имеет 551-сильную установку, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 с.

Напомним, что заряженный Audi S6 первого поколения презентовали в 1994 году. В разные годы спортивные седаны и универсалы комплектовались двигателями на 5, 6, 8 и даже 10 цилиндров. Особенно ценится коллекционерами Audi S6 C6 с 5,2-литровым 435-сильным V10, разработанным в Lamborghini.

Последние седан и универсал Audi S6, которые выпускались до 2025 года, были оснащены 3,0-литровыми V6 с турбонаддувом — 450-сильным бензиновым или 344-сильным дизелем.

