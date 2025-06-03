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Авто

Спорткар для семьи: в Киеве заметили редкий заряженный Audi 90-х (фото)

Audi S6 C4, Audi S6, Audi S6 1996, Audi S6 Avant, Audi A6
Фото: Topcars UA | Audi S6 C4 — первое поколение заряженного универсала

В Киеве сфотографировали универсал Audi S6 1996 года выпуска. Заряженная модель является настоящим раритетом на украинских дорогах.

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Фото Audi S6 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивный вариант Audi A6 первого поколения выпускался с 1994 по 1997 год. Универсал Audi S6 Avant оказался не менее популярным, чем седан.

Салон Audi S6, Audi S6 C4, Audi S6 1996, Audi S6 Avant, Audi A6 Fullscreen
В салоне установили спортивные руль и сиденья
Фото: Topcars UA
Салон ауди с6, Audi S6, Audi S6 C4, Audi S6 1996, Audi S6 Avant, Audi S6, Audi A6 Fullscreen
Фото: Topcars UA

Большинство Audi S6 C4 комплектовали 2,2-литровым пятицилиндровым турбомотором на 230 сил, однако этот универсал получил более редкий 4,2-литровый V8 мощностью 290 л.с.

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Их выпустили всего 27: в Украине засветился очень редкий заряженный BMW 90-х (фото)
Их выпустили всего 27: в Украине засветился очень редкий заряженный BMW 90-х (фото)

Семейный универсал Audi S6 Avant мог соперничать со спорткарами 90-х. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 250 км/ч.

Конечно же, Audi S6 Avant является полноприводным. Рулевое управление и подвеска универсала доработаны, также установлены увеличенные тормоза.

Audi S6 Avant, Audi S6 C4, Audi S6, Audi S6, Audi S6 1996, Audi A6 Fullscreen
Audi S6 Avant внешне мало отличается от стандартного универсала
Фото: Audi

Примечательно, что внешне заряженная версия почти не отличается от стандартного Audi A6 Avant. Ее можно узнать по несколько иному переднему бамперу и особым колесным дискам.

В салоне установили кожаные спортивные кресла и руль. Универсал Audi остается просторным внутри и имеет большой (585-1570 л) багажник.

Между прочим, недавно в Украине видели еще один редкий заряженный Audi 90-х.

Также Фокус писал о новейшем заряженном универсале BMW с тюнингом в Киеве.