Спорткар для семьи: в Киеве заметили редкий заряженный Audi 90-х (фото)

В Киеве сфотографировали универсал Audi S6 1996 года выпуска. Заряженная модель является настоящим раритетом на украинских дорогах.

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Фото Audi S6 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивный вариант Audi A6 первого поколения выпускался с 1994 по 1997 год. Универсал Audi S6 Avant оказался не менее популярным, чем седан.

В салоне установили спортивные руль и сиденья Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Большинство Audi S6 C4 комплектовали 2,2-литровым пятицилиндровым турбомотором на 230 сил, однако этот универсал получил более редкий 4,2-литровый V8 мощностью 290 л.с.

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Семейный универсал Audi S6 Avant мог соперничать со спорткарами 90-х. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 250 км/ч.

Конечно же, Audi S6 Avant является полноприводным. Рулевое управление и подвеска универсала доработаны, также установлены увеличенные тормоза.

Audi S6 Avant внешне мало отличается от стандартного универсала Фото: Audi

Примечательно, что внешне заряженная версия почти не отличается от стандартного Audi A6 Avant. Ее можно узнать по несколько иному переднему бамперу и особым колесным дискам.

В салоне установили кожаные спортивные кресла и руль. Универсал Audi остается просторным внутри и имеет большой (585-1570 л) багажник.

Между прочим, недавно в Украине видели еще один редкий заряженный Audi 90-х.

Также Фокус писал о новейшем заряженном универсале BMW с тюнингом в Киеве.