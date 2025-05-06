Премиальный брат VW Golf GTI: в Киеве заметили редкий заряженный хэтчбек 90-х (фото)

В Киеве засветился Audi S3 первого поколения. Заряженный хэтчбек является раритетом в Украине.

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Фото Audi S3 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Хэтчбек оснащен 210-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

Хэтчбек Audi S3 — самая доступная заряженная модель немецкой марки и премиальный собрат Volkswagen Golf GTI. Первое поколение хэтчбека выпускали с 1999 по 2003 год и это модель самого первого года производства.

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Audi S3 1999 года оснащен 1,8-литровой бензиновой турбочетверкой, которая развивает 210 л. с. и 270 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 238 км/ч.

Авто способно разогнаться до сотни за 6,8 с Фото: Topcars UA

Заряженный хэтчбек Audi S3 получил полный привод, спортивную подвеску и улучшенные тормоза. От стандартного Audi A3 первого поколения он отличается другой решеткой радиатора, более выразительными бамперами, обвесом и 17-дюймовыми литыми дисками.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Audi

В салоне установлены спортивные руль Recaro и кресла. Кроме того, комплектация Audi S3 расширена — авто получило ксеноновые фары, климат-контроль, ESP и электропривод сидений, а за доплату предлагали кожаный салон, люк, акустику Bose, парктроник и подогрев кресел.

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