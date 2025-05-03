Легенда 2000-х: в Киеве засветился редкий спортивный BMW на 500 сил (фото)

В Киеве заметили заряженный седан BMW M5 поколения E60. Знаменитое спортивное авто с уникальным двигателем V10 является настоящим раритетом в Украине.

Related video

Фото BMW M5 E60 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот BMW M5 2006 года оснащен высокооборотным 5,0-литровым V10, созданным на базе двигателя болида "Формулы-1" BMW. Он развивает 507 л.с. при 7750 об/мин и 520 Н∙м при 6100 об/мин. Кстати, недавно в Киеве засветилось еще более редкое купе BMW M6 с этим же двигателем.

Авто оснащено высокооборотным 507-сильным V10 Фото: Topcars UA

Культовый спортивный седан BMW M5 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальную скорость ограничивали на 250 или 305 км/ч. Конечно же, в BMW Motorsport доработали подвеску и рулевое управление, а также установили улучшенные тормоза.

Важно

В Украине появился недорогой итальянский кроссовер с нестандартным дизайном (фото)

От стандартного BMW 5 Series E60 заряженная версия отличается более агрессивными бамперами, обвесом и спойлером. Сзади видны четыре выхлопные трубы. Крылья седана расширены и установлены 19-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: BMW

В салоне BMW M5 E60 установлены спортивные кресла и руль. Кроме того, улучшена внутренняя отделка. Всего в 2004-2010 годах изготовили только 20 589 таких спортивных седанов.

Между прочим, недавно украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик засветил в Лондоне свой эксклюзивный тюнингованный седан BMW.

Также Фокус писал, что в Киеве видели экстремальный 635-сильный внедорожник Land Rover.