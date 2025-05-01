Звездный украинский футболист засветил в Лондоне яркий тюнингованный BMW (видео)

Украинского футболиста Михаила Мудрика заметили в центре Лондона. Полузащитник лондонского "Челси" приехал на заряженном BMW M8 GranCoupe с тюнингом.

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Михаил Мудрик, как известно, сейчас отстранен от участия в футбольных матчах из-за подозрений в употреблении допинга и в последнее время нечасто попадал в объективы папарацци. Ранее футболист ездил на Audi RS Q8, а теперь его заметили на другом авто Мудрика.

Авто оснащено 4,4-литровым V8 твин-турбо Фото: Скриншот

Украинский футболист приехал на доработанном седане-купе BMW M8 GranCoupe 2020 года. Автомобиль отличается карбоновыми капотом, крышей, обвесом и декором. Сзади установлен небольшой спойлер.

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Также обращают на себя внимание черные литые диски с низкопрофильной резиной. Салон BMW M8 отделан белой кожей. Примечательно, что автомобиль Мудрика сохранил украинские номера Киевской области.

Авто Мудрика получило яркий тюнинг Фото: Скриншот

BMW M8 GranCoupe — самая дорогая заряженная версия модели 8 Series, стоимость которой достигает 7,6 миллиона гривен даже без тюнинга. Стандартный седан оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 625 л.с. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 305 км/ч.

Кстати, недавно еще один украинский футболист показал в Британии свое эксклюзивное авто. Егор Ярмолюк приобрел суперкар McLaren в сине-желтых тонах.

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