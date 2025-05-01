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Авто

Звездный украинский футболист засветил в Лондоне яркий тюнингованный BMW (видео)

Авто Мудрика, Михаил Мудрик, BMW M8 GranCoupe, BMW M8
Фото: Скриншот | Михаила Мудрика видели в Лондоне за рулем BMW M8 GranCoupe

Украинского футболиста Михаила Мудрика заметили в центре Лондона. Полузащитник лондонского "Челси" приехал на заряженном BMW M8 GranCoupe с тюнингом.

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Об авто Мудрика рассказывает сайт "ТопЖир".

Михаил Мудрик, как известно, сейчас отстранен от участия в футбольных матчах из-за подозрений в употреблении допинга и в последнее время нечасто попадал в объективы папарацци. Ранее футболист ездил на Audi RS Q8, а теперь его заметили на другом авто Мудрика.

BMW M8, Авто Мудрика, Михаил Мудрик, BMW M8 GranCoupe Fullscreen
Авто оснащено 4,4-литровым V8 твин-турбо
Фото: Скриншот

Украинский футболист приехал на доработанном седане-купе BMW M8 GranCoupe 2020 года. Автомобиль отличается карбоновыми капотом, крышей, обвесом и декором. Сзади установлен небольшой спойлер.

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Также обращают на себя внимание черные литые диски с низкопрофильной резиной. Салон BMW M8 отделан белой кожей. Примечательно, что автомобиль Мудрика сохранил украинские номера Киевской области.

BMW M8 GranCoupe, Авто Мудрика, Михаил Мудрик, BMW M8 Fullscreen
Авто Мудрика получило яркий тюнинг
Фото: Скриншот

BMW M8 GranCoupe — самая дорогая заряженная версия модели 8 Series, стоимость которой достигает 7,6 миллиона гривен даже без тюнинга. Стандартный седан оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 625 л.с. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 305 км/ч.

Кстати, недавно еще один украинский футболист показал в Британии свое эксклюзивное авто. Егор Ярмолюк приобрел суперкар McLaren в сине-желтых тонах.

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