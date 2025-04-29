Гитара на колесах: на продажу выставили самое необычное авто Элвиса Пресли (фото)

Во Франции выставили на продажу очень нестандартный Cadillac Элвиса Пресли. Огромный розовый автомобиль напоминает гитару.

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Элвис Пресли был ярым фанатом Cadillac и при жизни приобрел более 200 авто этой модели. Неудивительно, что именно Cadillac выбрали для превращения в специальный шоукар для концертов короля рок-н-ролла.

В основе авто лежит Cadillac Eldorado 1970 года Фото: Ebay

Экстравагантный проект воплотил в жизнь известный американский кастомайзер Джей Оберг. Именно он является автором Бэтмобиля для фильмов Тима Бертона, а также автомобилей из фильмов "Розовая пантера", "Флинстоуны" и "Рыцарь дорог".

За основу взяли купе Cadillac Eldorado 1970 года. Над авто работали на протяжении двух лет.

Автомобиль достигает 12,5 м в длину Фото: Ebay

Cadillac Eldorado удлинили до 12,5 метров и превратили в гигантскую розовую гитару на колесах. Фактически от Cadillac Eldorado осталась только передняя часть, а новый кузов изготовили из стеклопластика. Огромный 8,2-литровый V8 на 400 сил и 3-ступенчатый автомат оставили без изменений.

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Авто допущено к дорогам общего пользования и даже получило номера, однако Элвис Пресли сел за руль гитары на колесах только один раз — прибыл на нем на концерт в Лас-Вегасе.

Гитару на колесах использовали на концерте Элвиса Пресли в Лас-Вегасе

Сейчас состояние уникального авто Элвиса Пресли оставляет желать лучшего — оно нуждается в реставрации. Именно поэтому на eBay его оценили всего в 10 000 евро.

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