Старинный 100-летний мотоцикл ушел с молотка по цене нового суперкара (фото)

В Великобритании на аукционе Bonhams продали винтажный мотоцикл Brough Superior 1925 года. За классический байк отдали 276 000 фунтов стерлингов ($367 500).

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Сохранилось только 12 Brough Superior SS100 1925 года Фото: bonhams.com

Высокая цена на уровне суперкара Ferrari 296 GTB обусловлена тем, что этот мотоцикл Brough Superior SS100 — очень ценная коллекционная модель. До наших дней сохранилось всего 12 таких 100-летних байков.

Компания Brough Superior выпускала мототехнику небольшими партиями. За 21 год своего существования (1919-1940) она собрала всего 3048 мотоциклов. Именно на Brough Superior ездил знаменитый британский разведчик Лоуренс Аравийский, которого считают первым в мире байкером.

Мотоцикл оснащен 50-сильным двигателем V2 Фото: bonhams.com

Эту модель Brough Superior назвали SS100, поскольку она была способна развить 100 миль в час, то есть 160 км/ч. До такой скорости мотоцикл разгонялся благодаря 981-кубовому двигателю V2 мощностью 50 сил.

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Конкретно этот Brough Superior SS100 создали по заказу ирландского гонщика Боба Мэтьюза. Для гонок ему увеличили бензобак и внесли ряд других модификаций в конструкцию.

Байк успешно выступал в гонках Фото: bonhams.com

Brough Superior SS100 успешно выступал в соревнованиях в 1925-1927 годах, а затем использовался в качестве обычного дорожного мотоцикла. После аварии в 1939 году он почти 30 лет простоял заброшенным. В семье продавца байк был с 1972 года и в свое время прошел реставрацию.

Между прочим, это не самый дорогой мотоцикл в мире, ведь есть раритеты стоимостью более миллиона долларов.

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