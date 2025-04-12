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Более 300 км: новый электробайк из Эстонии установил мировой рекорд запаса хода (видео)

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Электромотоцикл Verge TS Pro проехал более 300 км на без подзарядки

Электрический мотоцикл Verge преодолел более 300 км на одном заряде. Это достижение уже зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса.

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Видео с рекордным заездом опубликовали на странице эстонского производителя мототехники в Youtube.

Эстонский электробайк Verge TS Pro в течение 16 часов ездил по Лондону и его пригородам и ни разу не заезжал на подзарядку. За это время он преодолел 310,6 км и осталось еще 7% заряда батареи. То есть в теории он способен проехать 334 км до полного разряда.

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Электробайк оснащен 138-сильным мотором и стартует до сотни за 3,5 с

Управляли электробайком по очереди два блогера, которые специализируются на мотоциклах. Поскольку трафик в Лондоне довольно сильный, то средняя скорость составила всего 19 км/ч.

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Стоит отметить, что заявленный запас хода Verge TS Pro не намного больше — 350 км в смешанном цикле. Быстрая зарядка занимает 25 минут. Электрический мотоцикл оснащен довольно большой батареей емкостью 20,2 кВт∙ч.

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Verge TS Pro поступил в продажу за 30 000 евро

Из-за этого новый электробайк Verge TS Pro довольно тяжелый — 245 кг. Впрочем, благодаря мощному 138-сильному мотору он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Замедляет мотоцикл тормозная система от Brembo с функцией рекуперации. Цена Verge TS Pro стартует с 30 000 евро.

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