Двухколесный суперкар: представлен эксклюзивный мотоцикл Lamborghini за $100 000 (видео)

Ducati и Lamborghini презентовали на Миланской неделе моды совместное творение — спортбайк Panigale V4. Стоимость особого мотоцикла достигает 100 000 долларов.

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Новый Ducati Panigale V4 Lamborghini (именно так назвали модель) изготовят лимитированной серией из 693 мотоциклов. Из них 630 — это стандартные спортбайки за 78 400 долларов, а 63 — кастомизированные по заказу покупателей версии стоимостью $100 000. Поставки клиентам начнутся с декабря.

Спортбайк получил карбоновые обтекатели Фото: Lamborghini

Мотоцикл Lamborghini создали на базе Ducati Panigale V4 S. Дизайн его карбоновых обтекателей и ветрового стекла выполнен в духе суперкара Lamborghini Revuelto.

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К тому же, спереди появилось небольшое антикрыло, а сиденье изготовлено из алькантары, как и кресла Lamborghini Revuelto. Цифровой щиток приборов получил особую графику. Можно выбрать и варианты расцветки Ducati Panigale из палитры Lamborghini.

Сиденья обшиты алькантарой как салон Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Мотоцикл Ducati Panigale Lamborghini сохранил стандартный 1,1-литровый двигатель V4 на 209 л. с. и 121 Н∙м. Впрочем, он несколько быстрее стандартной модели, ведь благодаря карбоновым деталям стал легче — весит всего 185 кг.

Примечательно, что это не первая подобная коллаборация Ducati с автопроизводителем, ведь ранее итальянская компания выпустила лимитированный байк совместно с Bentley и он даже есть в Украине.

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