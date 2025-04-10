Двухколесный суперкар: представлен эксклюзивный мотоцикл Lamborghini за $100 000 (видео)
Ducati и Lamborghini презентовали на Миланской неделе моды совместное творение — спортбайк Panigale V4. Стоимость особого мотоцикла достигает 100 000 долларов.
Подробности нетипичного Lamborghini раскрыли на официальном сайте итальянской марки.
Новый Ducati Panigale V4 Lamborghini (именно так назвали модель) изготовят лимитированной серией из 693 мотоциклов. Из них 630 — это стандартные спортбайки за 78 400 долларов, а 63 — кастомизированные по заказу покупателей версии стоимостью $100 000. Поставки клиентам начнутся с декабря.
Мотоцикл Lamborghini создали на базе Ducati Panigale V4 S. Дизайн его карбоновых обтекателей и ветрового стекла выполнен в духе суперкара Lamborghini Revuelto.Важно
К тому же, спереди появилось небольшое антикрыло, а сиденье изготовлено из алькантары, как и кресла Lamborghini Revuelto. Цифровой щиток приборов получил особую графику. Можно выбрать и варианты расцветки Ducati Panigale из палитры Lamborghini.
Мотоцикл Ducati Panigale Lamborghini сохранил стандартный 1,1-литровый двигатель V4 на 209 л. с. и 121 Н∙м. Впрочем, он несколько быстрее стандартной модели, ведь благодаря карбоновым деталям стал легче — весит всего 185 кг.
Примечательно, что это не первая подобная коллаборация Ducati с автопроизводителем, ведь ранее итальянская компания выпустила лимитированный байк совместно с Bentley и он даже есть в Украине.
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