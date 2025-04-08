Для наших дорог: в Украину привезли уникальный внедорожный суперкар Lamborghini (фото)

В Украине появился новый Lamborghini Huracan Sterrato. Один из самых необычных современных суперкаров заметили в Житомире.

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Фотографии суперкара опубликовали на странице "Житомир оперативный" в Instagram.

Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato — нетипичная внедорожная версия купе. Ее изготовили в 2023 году лимитированной серией из 1499 автомобилей, а стоимость стартовала с 280 000 долларов.

Суперкар подготовили к бездорожью Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

Lamborghini Huracan Sterrato отличается защитным пластиковым обвесом, а его клиренс увеличили до 170 мм. Кроме того, установлены 19-дюймовые внедорожные шины Bridgestone Dueler AT002, дополнительная оптика и рейлинги для багажника на крыше.

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен 610-сильным V10 Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

В салоне Lamborghini Huracan Sterrato изменили отделку. Кроме того, на цифровой панели приборов добавили компас и кренометр.

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Кроссовер Lamborghini Huracan Sterrato оснащен стандартным 5,2-литровым V10 в версии мощностью 610 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а вот максимальную скорость суперкара ограничили на отметке 260 км/ч.

В салоне изменили отделку Фото: Lamborghini

Конечно, внедорожный суперкар Lamborghini получил полный привод, который дополнили специальным спортивным режимом Rally. Подвеска купе усилена и подготовлена к бездорожью.

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