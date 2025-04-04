В Украине появился новейший 750-сильный суперкар McLaren ценой более 300 000 евро (фото)

В Украину привезли первый суперкар McLaren 750S. Новейшее спортивное авто засветилось во Львове.

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Фотографии McLaren 750S опубликовали на странице carspotter.ukraine в Instagram.

Новый McLaren 750S — глубоко модернизированная версия модели 720S, которую также можно встретить в Украине. Во Львов привезли вариант Spider со складной жесткой крышей. Судя по номерной рамке, он прибыл из Гамбурга. Купить McLaren 750S Spider в Германии можно за 310 000 евро.

750-сильный суперкар стартует до сотни за 2,8 с Фото: carspotter.ukraine

Цифровой индекс модели указывает на увеличенную до 750 сил мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. С 7-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а до 200 км/ч — 7,3 с. Максимальная скорость McLaren 750S составляет 332 км/ч.

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Суперкар McLaren 750S Spider получил доработанную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные карбоново-керамические тормоза. Для остановки со 100 км/ч необходимо 29,9 м.

В салоне установили новые кресла Фото: McLaren

Новый McLaren 750S Spider на 30 кг легче предшественника, а также имеет улучшенную аэродинамику. Отличить его можно по обвесу и увеличенному активному антикрылу. В салоне установили новые спортивные кресла.

Между прочим, недавно во Львове видели оригинальный золотой суперкар McLaren.

Также Фокус писал, что в Украину приехал суперкар Aston Martin за $2,7 миллиона.