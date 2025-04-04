В Україні з'явився новітній 750-сильний суперкар McLaren ціною понад 300 000 євро (фото)

В Україну привезли перший суперкар McLaren 750S. Новітнє спортивне авто засвітилося у Львові.

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Новий McLaren 750S – глибоко модернізована версія моделі 720S, яку також можна зустріти в Україні. До Львова привезли варіант Spider зі складним жорстким дахом. Судячи з номерної рамки, він прибув із Гамбурга. Купити McLaren 750S Spider у Німеччині можна за 310 000 євро.

750-сильний суперкар стартує до сотні за 2,8 с Фото: carspotter.ukraine

Цифровий індекс моделі вказує на збільшену до 750 сил потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. Із 7-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а до 200 км/год – 7,3 с. Максимальна швидкість McLaren 750S складає 332 км/год.

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Суперкар McLaren 750S Spider отримав доопрацьовану підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені карбоново-керамічні гальма. Для зупинки зі 100 км/год необхідно 29,9 м.

У салоні встановили нові крісла Фото: McLaren

Новий McLaren 750S Spider на 30 кг легший за попередника, а також має покращену аеродинаміку. Відрізнити його можна за обвісом та збільшеним активним антикрилом. У салоні встановили нові спортивні крісла.

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