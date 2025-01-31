По-багатому: в Україні помітили золотий суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren 570S Spider оснащений 570-сильним V8 твін-турбо і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с та розвинути 328 км/год. Дах авто складається.

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У Львові засвітилося нестандартний McLaren 570S Spider. Суперкар вирізняється нетиповим золотистим забарвленням. Його світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

Суперкар McLaren 570S Spider не перефарбовували. Автомобіль обклеєний глянцевою плівкою золотистого кольору і має яскравий та дуже незвичний вигляд.

Суперкар здатен розвинути 328 км/год Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

McLaren 570S випускали з 2015 по 2021 рік. Це одна із наймасовіших та найдоступніших моделей британської марки. Як у ЄС, так і в Україні вживаний суперкар можна купити за 130-150 тис. доларів.

В основі авто лежить карбоновий монокок, а кузовні панелі виконані переважно з алюмінію, тому маса невелика – 1359 кг. Кабріолет McLaren 570S Spider має складний жорсткий дах.

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Цифровий індекс у назві моделі вказує на потужність її 3,8-літрового V8 твін-турбо – 570 к. с. Із 7-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а до 200 км/год – 9,6 с. Максимальна швидкість становить 328 км/год. Кабріолет оснащений адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічними гальмами.

Між іншим, дещо інакшу версію цього суперкара нещодавно придбав футболіст збірної України.

Також Фокус писав, що інший McLaren на українських номерах помітили у Польщі.