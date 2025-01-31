По-богатому: в Украине заметили золотой суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren 570S Spider оснащен 570-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 328 км/ч. Крыша авто складывается.

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Во Львове засветился нестандартный McLaren 570S Spider. Суперкар отличается нетипичным золотистым окрасом. Его фотографии опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Суперкар McLaren 570S Spider не перекрашивали. Автомобиль оклеен глянцевой пленкой золотистого цвета и выглядит ярко и очень необычно.

Суперкар способен развить 328 км/ч Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

McLaren 570S выпускали с 2015 по 2021 год. Это одна из самых массовых и самых доступных моделей британской марки. Как в ЕС, так и в Украине подержанный суперкар можно купить за 130-150 тыс. долларов.

В основе авто лежит карбоновый монокок, а кузовные панели выполнены преимущественно из алюминия, поэтому масса небольшая — 1359 кг. Кабриолет McLaren 570S Spider имеет складную жесткую крышу.

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Цифровой индекс в названии модели указывает на мощность ее 3,8-литрового V8 твин-турбо — 570 л. с. С 7-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч — 9,6 с. Максимальная скорость составляет 328 км/ч. Кабриолет оснащен адаптивными амортизаторами и карбоново-керамическими тормозами.

Между прочим, несколько иную версию этого суперкара недавно приобрел футболист сборной Украины.

Также Фокус писал, что другой McLaren на украинских номерах заметили в Польше.