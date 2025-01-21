В сине-желтых тонах: украинский футболист показал свой эксклюзивный McLaren (фото)

Суперкар McLaren 570 GT способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 328 км/ч. В то же время, купе приспособлено к ежедневному использованию, ведь имеет два багажника и более мягкую подвеску.

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Футболист сборной Украины и английского клуба "Брентфорд" Егор Ярмолюк показал свое новое эксклюзивное авто. Звездный полузащитник приобрел купе McLaren 570 GT. Фотографии суперкара он опубликовал на своей странице в Instagram.

570-сильное купе окрашено в голубой цвет Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

По фото видно, что 20-летний Егор Ярмолюк выбрал суперкар McLaren 570 GT в украинских цветах: кузов авто голубого цвета, а в отделке салона присутствуют ярко-желтые акценты.

Отделка салона разбавлена желтыми акцентами Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

Купе McLaren 570 GT выпускали с 2016 по 2021 год. Сейчас такие авто с пробегом стоят от 125 до 150 тысяч евро.

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McLaren 570 GT позиционировали, как суперкар на каждый день, ведь он имеет два багажника (объемом 150 и 220 л), а его подвеска мягче, чем у стандартной модели McLaren 570S.

Цифровой индекс в названии указывает на мощность 3,8-литрового V8 твин-турбо — 570 л. с. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями McLaren 570 GT разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а до 200 км/ч — за 9,8 с. максимальная скорость составляет 328 км/ч.

Кстати, недавно в Одессе заметили преемника этой модели — суперкар McLaren GT.

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