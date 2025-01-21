У синьо-жовтих тонах: український футболіст показав свій ексклюзивний McLaren (фото)

Суперкар McLaren 570 GT здатен розігнатися до сотні за 3,4 с і розвинути 328 км/год. Водночас, купе пристосоване до щоденного використання, адже має два багажники і м'якшу підвіску.

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Футболіст збірної України та англійського клубу "Брентфорд" Єгор Ярмолюк показав своє нове ексклюзивне авто. Зірковий півзахисник придбав купе McLaren 570 GT. Світлини суперкара він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

570-сильне купе пофарбоване в блакитний колір Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

По фото видно, що 20-річний Єгор Ярмолюк обрав суперкар McLaren 570 GT в українських кольорах: кузов авто блакитного кольору, а в оздобленні салону присутні яскраво-жовті акценти.

Оздоблення салону розбавлене жовтими акцентами Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

Купе McLaren 570 GT випускали з 2016 по 2021 рік. Зараз такі авто з пробігом коштують від 125 до 150 тисяч євро.

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McLaren 570 GT позиціонували, як суперкар на кожен день, адже він має два багажники (об’ємом 150 та 220 л), а його підвіска м’якша, ніж у стандартної моделі McLaren 570S.

Цифровий індекс у назві вказує на потужність 3,8-літрового V8 твін-турбо – 570 к. с. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями McLaren 570 GT розганяється до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/год – за 9,8 с. максимальна швидкість становить 328 км/год.

До речі, нещодавно в Одесі помітили наступника цієї моделі — суперкар McLaren GT.

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