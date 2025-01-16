Суперкар на кожен день: в Україні помітили нетиповий McLaren (фото)

McLaren GT — суперкар, пристосований для щоденного використання, адже має два багажники та комфортабельну підвіску. Купе з 620-сильним V8 твін-турбо здатне розвинути 326 км/год.

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В Одесі сфотографували купе McLaren GT 2019 року. Цей найбільш незвичний суперкар у лінійці британської марки. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

McLaren GT випускали з 2019 по 2024 рік (на зміну йому прийшла оновлена модель GTS). Його позиціонували, як комфортабельний суперкар, пристосований для повсякденного використання та дальніх поїздок.

Авто пристосували для щоденного використання Фото: supercars_ua

Суперкар McLaren GT має доволі просторий інтер’єр з комфортабельними кріслами та одразу два багажники – 150-літровим переднім та 420-літровим заднім. Конкретно це авто вирізняється яскраво-зеленим внутрішнім оздобленням.

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До того ж, підвіска McLaren GT дещо м’якша і доповнена адаптивними амортизаторами. Також є можливість збільшити кліренс до 130 мм для переїзду через "лежачий поліцейський" чи іншу перешкоду. До того ж, встановлені сталеві (а не карбоново-керамічні) гальма.

620-сильний V8 твін-турбо дозволяє розвинути 326 км/год Фото: supercars_ua

McLaren GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 620 к. с. і 630 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 326 км/год.

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