Суперкар на кожен день: в Україні помітили нетиповий McLaren (фото)
McLaren GT — суперкар, пристосований для щоденного використання, адже має два багажники та комфортабельну підвіску. Купе з 620-сильним V8 твін-турбо здатне розвинути 326 км/год.
В Одесі сфотографували купе McLaren GT 2019 року. Цей найбільш незвичний суперкар у лінійці британської марки. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.
McLaren GT випускали з 2019 по 2024 рік (на зміну йому прийшла оновлена модель GTS). Його позиціонували, як комфортабельний суперкар, пристосований для повсякденного використання та дальніх поїздок.
Суперкар McLaren GT має доволі просторий інтер’єр з комфортабельними кріслами та одразу два багажники – 150-літровим переднім та 420-літровим заднім. Конкретно це авто вирізняється яскраво-зеленим внутрішнім оздобленням.Важливо
До того ж, підвіска McLaren GT дещо м’якша і доповнена адаптивними амортизаторами. Також є можливість збільшити кліренс до 130 мм для переїзду через "лежачий поліцейський" чи іншу перешкоду. До того ж, встановлені сталеві (а не карбоново-керамічні) гальма.
McLaren GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 620 к. с. і 630 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 326 км/год.
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