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Авто

Суперкар на кожен день: в Україні помітили нетиповий McLaren (фото)

McLaren GT, суперкар McLaren, купе McLaren
Фото: supercars_ua | McLaren GT випускали з 2019 по 2024 рік

McLaren GT — суперкар, пристосований для щоденного використання, адже має два багажники та комфортабельну підвіску. Купе з 620-сильним V8 твін-турбо здатне розвинути 326 км/год.

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В Одесі сфотографували купе McLaren GT 2019 року. Цей найбільш незвичний суперкар у лінійці британської марки. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

McLaren GT випускали з 2019 по 2024 рік (на зміну йому прийшла оновлена модель GTS). Його позиціонували, як комфортабельний суперкар, пристосований для повсякденного використання та дальніх поїздок.

суперкар McLaren GT, суперкар McLaren, купе McLaren Fullscreen
Авто пристосували для щоденного використання
Фото: supercars_ua

Суперкар McLaren GT має доволі просторий інтер’єр з комфортабельними кріслами та одразу два багажники – 150-літровим переднім та 420-літровим заднім. Конкретно це авто вирізняється яскраво-зеленим внутрішнім оздобленням.

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До того ж, підвіска McLaren GT дещо м’якша і доповнена адаптивними амортизаторами. Також є можливість збільшити кліренс до 130 мм для переїзду через "лежачий поліцейський" чи іншу перешкоду. До того ж, встановлені сталеві (а не карбоново-керамічні) гальма.

McLaren GT 2019, суперкар McLaren, купе McLaren Fullscreen
620-сильний V8 твін-турбо дозволяє розвинути 326 км/год
Фото: supercars_ua

McLaren GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 620 к. с. і 630 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 326 км/год.

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