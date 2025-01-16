Суперкар на каждый день: в Украине заметили нетипичный McLaren (фото)

McLaren GT — суперкар, приспособленный для ежедневного использования, ведь имеет два багажника и комфортабельную подвеску. Купе с 620-сильным V8 твин-турбо способно развить 326 км/ч.

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В Одессе сфотографировали купе McLaren GT 2019 года. Этот самый необычный суперкар в линейке британской марки. Его фотографии опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.

McLaren GT выпускали с 2019 по 2024 год (на смену ему пришла обновленная модель GTS). Его позиционировали, как комфортабельный суперкар, приспособленный для повседневного использования и дальних поездок.

Авто приспособили для ежедневного использования Фото: supercars_ua

Суперкар McLaren GT имеет довольно просторный интерьер с комфортабельными креслами и сразу два багажника — 150-литровым передним и 420-литровым задним. Конкретно это авто отличается ярко-зеленой внутренней отделкой.

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К тому же, подвеска McLaren GT несколько мягче и дополнена адаптивными амортизаторами. Также есть возможность увеличить клиренс до 130 мм для переезда через "лежачий полицейский" или другое препятствие. К тому же, установлены стальные (а не карбоново-керамические) тормоза.

620-сильный V8 твин-турбо позволяет развить 326 км/ч Фото: supercars_ua

McLaren GT оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 620 л. с. и 630 Н∙м. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 326 км/ч.

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