В Польше заметили редкий суперкар McLaren на украинских номерах (фото)

McLaren GT — практичный суперкар с просторным салоном и двумя багажниками. Купе с 620-сильным V8 твин-турбо способно развить 326 км/ч.

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В Варшаве сфотографировали суперкар McLaren GT 2019 года. Спортивное авто зарегистрировано в Украине. Его фотографии опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Суперкар имеет номера Львовской области Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Купе McLaren GT имеет номера Львовской области. По данным OpelDataUA, авто получило их 11 ноября 2022 года.

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Суперкар McLaren GT изготавливали с 2019 по 2024 год и на смену ему пришло модернизированное купе GTS. Его позиционировали, как более комфортную альтернативу другим моделям марки, которую легче эксплуатировать ежедневно или использовать в дальних поездках.

Авто способно развить 326 км/ч Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

McLaren GT имеет довольно просторный салон и два багажника — 420-литровый задний и 150-литровый передний. Его подвеска мягче, чем у других McLaren, а передняя часть поднимается для переезда через "лежачих полицейских".

McLaren получил номера в 2022 году Фото: opendatabot

Купе McLaren GT оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 620 л. с. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 326 км/ч.

Суперкары и элитные авто из Украины нередко видят за границей в последнее время. К примеру, ранее в Монако заметили электромобиль Rolls-Royce Spectre на киевских номерах.

Также Фокус писал, что футболист сборной Украины приобрел предшественника McLaren GT.