У Польщі помітили рідкісний суперкар McLaren на українських номерах (фото)

McLaren GT — практичний суперкар із просторим салоном та двома багажниками. Купе з 620-сильним V8 твін-турбо здатне розвинути 326 км/год.

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У Варшаві сфотографували суперкар McLaren GT 2019 року. Спортивне авто зареєстроване в Україні. Його світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

Суперкар має номери Львівської області Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Купе McLaren GT має номери Львівської області. За даними OpelDataUA, авто отримало їх 11 листопада 2022 року.

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Суперкар McLaren GT виготовляли з 2019 по 2024 рік і на зміну йому прийшло модернізоване купе GTS. Його позиціонували, як комфортнішу альтернативу іншим моделям марки, яку легше експлуатувати щодня чи використовувати в дальніх поїздках.

Авто здатне розвинути 326 км/год Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

McLaren GT має доволі просторий салон та два багажники – 420-літровий задній та 150-літровий передній. Його підвіска м’якша, аніж у інших McLaren, а передня частина підіймається для переїзду через "лежачих поліцейських".

McLaren отримав номери в 2022 році Фото: opendatabot

Купе McLaren GT оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 620 к. с. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 326 км/год.

Суперкари та елітні авто з України нерідко бачать за кордоном останнім часом. Приміром, раніше в Монако помітили електромобіль Rolls-Royce Spectre на київських номерах.

Також Фокус писав, що футболіст збірної України придбав попередника McLaren GT.