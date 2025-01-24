У Польщі помітили рідкісний суперкар McLaren на українських номерах (фото)
McLaren GT — практичний суперкар із просторим салоном та двома багажниками. Купе з 620-сильним V8 твін-турбо здатне розвинути 326 км/год.
У Варшаві сфотографували суперкар McLaren GT 2019 року. Спортивне авто зареєстроване в Україні. Його світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.
Купе McLaren GT має номери Львівської області. За даними OpelDataUA, авто отримало їх 11 листопада 2022 року.Важливо
Суперкар McLaren GT виготовляли з 2019 по 2024 рік і на зміну йому прийшло модернізоване купе GTS. Його позиціонували, як комфортнішу альтернативу іншим моделям марки, яку легше експлуатувати щодня чи використовувати в дальніх поїздках.
McLaren GT має доволі просторий салон та два багажники – 420-літровий задній та 150-літровий передній. Його підвіска м’якша, аніж у інших McLaren, а передня частина підіймається для переїзду через "лежачих поліцейських".
Купе McLaren GT оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 620 к. с. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 326 км/год.
Суперкари та елітні авто з України нерідко бачать за кордоном останнім часом. Приміром, раніше в Монако помітили електромобіль Rolls-Royce Spectre на київських номерах.
Також Фокус писав, що футболіст збірної України придбав попередника McLaren GT.