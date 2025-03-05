Найдорожчі суперкари й елітні авто, завезені в Україну за час повномасштабної війни (фото)

За останні три роки в Україні зявилися суперкари Ferrari, розкішні Rolls-Royce, колекційні Mercedes і Porsche. Деякі автомобілі є справжнім ексклюзивом.

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Навіть під час війни в Україну активно завозять дорогі автомобілі. Попит на моделі представницького класу вже повернувся на рівень 2021 року, а на вулицях українських міст з’являються все нові суперкари та розкішні авто. Вартість деяких моделей перевищує 500 000 доларів. Фокус визначив найдорожчі авто в Україні, завезені за останні три роки.

Ferrari 812 Superfast — 400 000 – 500 000 доларів

Ferrari 812 Superfast Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Ferrari 812 Superfast новим коштував до 500 000 доларів, проте у 2024 році модель припинили випускати. За останні роки в Україні з’явилося одразу кілька таких авто, назва яких перекладається, як "супершвидкий". Купе оснащене високооборотним 6,5-літровим V12 потужністю 800 сил і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition — 460 000 доларів

Mercedes SLR McLaren Crown Edition Фото: supercars_ua

Купе Mercedes SLR McLaren уже стало сучасною класикою. До України привезли особливий суперкар у лімітованому виконанні Crown Edition: виготовили лише 10 таких авто для королівської родини Бахрейну. Авто вирізняється особливими колісними дисками та дорожчим внутрішнім оздобленням, а також потужнішим 650-сильним V8. Розгін до сотні займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 337 км/год. Конкретно це авто придбали на аукціоні за $460 000.

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Mercedes Brabus 800 4×4² — 520 000 доларів

Тюнінговані "Гелендвагени" від Brabus завжди недешеві. В Україну привезли особливий Brabus 800 4×4², підготовлений до важкого бездоріжжя. Він оснащений портальними мостами, а його кліренс сягає 350 мм. Цифра в назві вказує на збільшену до 800 сил потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. Важкий позашляховик стартує до сотні за 4 секунди.

Rolls-Royce Spectre — 600 000 доларів

Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Розкішний електромобіль Rolls-Royce Spectre став своєрідним бестселером серед заможних українців, адже вже придбали понад десяток цих недешевих купе. Деякі з цих авто бачили в Монако. 5,5-метровий електрокар Rolls-Royce Spectre оснащений 585-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його запас ходу становить 515 км.

Singer Porsche 911 — понад 650 000 доларів

Porsche 911 Singer Kyiv Comission Фото: luxurycars.ukraine

Компанія Singer перетворює вінтажні Porsche 911 на справжні шедеври. За індивідуальним замовленням там випустили спорткар Kyiv Commission ("створено для Києва") з шикарним салоном і високооборотною опозитною шісткою на 390 сил. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 283 км/год.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge — 700 000 доларів

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: topgir.com.ua

Кросовер Rolls-Royce Cullinan – не така вже й рідкість на наших дорогах. В Україні зареєстровано десятки таких авто, серед яких уже є і оновлена модель 2024 року. Значно рідкіснішим є заряджений 600-сильний варіант Black Badge за $700 000 з особливим забарвленням та покращеним внутрішнім оздобленням. В одному з таких авто бачили народного депутата Геннадія Вацака.

Ferrari SF90 Stradale — 750 000 – 800 000 доларів

Ferrari SF90 Stradale Фото: auto.ria.com

Під час повномасштабної війни в Україні з’явилося кілька купе Ferrari SF90 Stradale, причому деякі авто продавалися. Повнопривідний суперкар оснащений 1000-сильною гібридною установкою з 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами. Він є одним із найшвидших авто в Україні: розганяється до сотні за 2,5 с і розвиває 340 км/год. До того ж, гібрид Ferrari здатен проїхати до 25 км на електротязі.

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Aston Martin Valiant — 2 700 000 доларів

Aston Martin Valiant Фото: https://www.instagram.com/boutique.nomer.odin

Абсолютний рекордсмен – лімітований суперкар Aston Martin Valiant. Це трекове купе створили на замовлення зірки "Формули-1" Фернандо Алонсо та випустили невеликою серією з 38 авто. У його дизайні поєднуються ретростиль та сучасні обвіс і антикрило. 745-сильний V12 твін-турбо працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість перевищує 325 км/год.

До речі, нещодавно стало відомо, що суперкари Ferrari та McLaren не підпадають під податок на розкіш в Україні.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили новітній суперкар Aston Martin із двигуном Mercedes.