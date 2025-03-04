У Києві засвітився новітній суперкар Aston Martin із двигуном Mercedes (фото)

Суперкар Aston Martin DB12 оснащений 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Купе здатне розігнатися до сотні за 3,6 с і розвинути 325 км/год.

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У Києві помітили новий Aston Martin DB12. Це одне з перших подібних авто на українських дорогах. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Суперкар Aston Martin DB12 випускають із 2023 року. Купе та кабріолет офіційно представлені в Україні, а ціна моделі стартує з 11,5 мільйона гривень.

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Суперкар є глибоко модернізованою версією купе Aston Martin DB11, яке також можна зустрітив Україні. Він тому зберігає знайомий стрімкий силует із довгим капотом та високою віконною лінією. Водночас, його передня частина стала агресивнішою завдяки широкій решітці радіатора.

Салон оздоблено шкірою та карбоном

Салон Aston Martin DB12 повністю новий. Усередині замінили кермо та передню панель, а щиток приладів став цифровим. В оздобленні поєднуються шкіра та карбон.

Новий Aston Martin DB12 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG, який розвиває 680 к. с. та 800 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год. Купе оснащене адаптивними амортизаторами, а за доплату пропонують карбоново-керамічні гальма.

До речі, нещодавно в Україну привезли ексклюзивний суперкар Aston Martin за $2,7 мільйона. Таких авто випустили лише 38.

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