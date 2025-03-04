У Києві засвітився новітній суперкар Aston Martin із двигуном Mercedes (фото)
Суперкар Aston Martin DB12 оснащений 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Купе здатне розігнатися до сотні за 3,6 с і розвинути 325 км/год.
У Києві помітили новий Aston Martin DB12. Це одне з перших подібних авто на українських дорогах. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Суперкар Aston Martin DB12 випускають із 2023 року. Купе та кабріолет офіційно представлені в Україні, а ціна моделі стартує з 11,5 мільйона гривень.Важливо
Суперкар є глибоко модернізованою версією купе Aston Martin DB11, яке також можна зустрітив Україні. Він тому зберігає знайомий стрімкий силует із довгим капотом та високою віконною лінією. Водночас, його передня частина стала агресивнішою завдяки широкій решітці радіатора.
Салон Aston Martin DB12 повністю новий. Усередині замінили кермо та передню панель, а щиток приладів став цифровим. В оздобленні поєднуються шкіра та карбон.
Читати також
Фортеця серед новобудов: сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку
"Приліт під час шикування": Безугла повідомляє про удар РФ по полігону ЗСУ
"Готові відновити взаємодію": держсекретар США назвав умови для поновлення діалогу з Україною
Їдять у ресторані: Маск розкритикував зустріч Зеленського та європейців у Лондоні (скриншот)
Новий Aston Martin DB12 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG, який розвиває 680 к. с. та 800 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год. Купе оснащене адаптивними амортизаторами, а за доплату пропонують карбоново-керамічні гальма.
До речі, нещодавно в Україну привезли ексклюзивний суперкар Aston Martin за $2,7 мільйона. Таких авто випустили лише 38.
Також Фокус писав про новий 700-сильний кросовер Aston Martin у Києві.
Читати також
Раритетний гігант: в Україні помітили розкішне американське авто 70-х (фото)
Новий компактний кросовер Renault показали до презентації (фото)
На ринок вийшов китайський електрокар за $9500 із запасом ходу понад 400 км (фото)
VW Tiguan на мінімалках: презентовано найменший і найдешевший кросовер Volkswagen (фото)