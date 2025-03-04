В Киеве засветился новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes (фото)

Суперкар Aston Martin DB12 оснащен 680-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Купе способно разогнаться до сотни за 3,6 с и развить 325 км/ч.

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В Киеве заметили новый Aston Martin DB12. Это одно из первых подобных авто на украинских дорогах. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Суперкар Aston Martin DB12 выпускают с 2023 года. Купе и кабриолет официально представлены в Украине, а цена модели стартует с 11,5 миллиона гривен.

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Суперкар является глубоко модернизированной версией купе Aston Martin DB11, которое также можно встретить в Украине. Он поэтому сохраняет знакомый стремительный силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией. В то же время, его передняя часть стала более агрессивной благодаря широкой решетке радиатора.

Салон отделан кожей и карбоном

Салон Aston Martin DB12 полностью новый. Внутри заменили руль и переднюю панель, а щиток приборов стал цифровым. В отделке сочетаются кожа и карбон.

Новый Aston Martin DB12 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG, который развивает 680 л. с. и 800 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Купе оснащено адаптивными амортизаторами, а за доплату предлагают карбоново-керамические тормоза.

Кстати, недавно в Украину привезли эксклюзивный суперкар Aston Martin за $2,7 миллиона. Таких авто выпустили всего 38.

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