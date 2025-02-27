Их существует всего 38: в Украину привезли британский суперкар за $2,7 миллиона (фото)
Лимитированный суперкар Aston Martin Valiant оснащен 745-сильным V12 твин-турбо и механической КПП. Он способен разогнаться до сотни за 3,2 с и развить более 320 км/ч.
В Украину привезли эксклюзивный суперкар Aston Martin Valiant 2024 года. Он стоит 2,7 миллиона долларов и является одним из самых дорогих авто в нашей стране. Его фото опубликовали на странице boutique.nomer.odin в Instagram.
Изготовлено всего 38 трековых купе Aston Martin Valiant. Модель изначально создали по заказу двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который сейчас выступает за Aston Martin, однако впоследствии решили выпустить лимитированной серией. В основе модели лежит купе Aston Martin Valour.
Новый Aston Martin Valiant выдержан в ретростиле и в анфас напоминает модель V8 Vantage 70-х и 80-х. Вместе с тем, суперкар получил карбоновый обвес и антикрыло, а его крылья расширены.
В салоне Aston Martin Valiant установлены спортивные кресла Recaro, а в отделке использованы кожа, алькантара и карбон.
Суперкар Aston Martin Valiant оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо на 745 л. с. и 753 Н∙м и комплектуется исключительно 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить более 320 км/ч. Оснащение включает спортивный дифференциал, карбоново-керамические тормоза и адаптивные амортизаторы.
Кстати, недавно в Украину привезли и новейший 700-сильный кроссовер Aston Martin.
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