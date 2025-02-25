Их изготовили всего 100: в Киеве заметили эксклюзивный седан Bentley за $600 000 (фото)

Bentley Mulsanne W.O. Edition — юбилейная версия седана, созданная к 100-летию британской марки. Авто отличается более роскошным салоном и расширенной комплектацией.

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В Киеве засветился представительский седан Bentley Mulsanne 2019 года в особой лимитированной версии W.O. Edition. Таких автомобилей изготовили всего 100. Фото эксклюзивного авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Bentley Mulsanne W.O. Edition выпустили к 100-летию британской марки. В Украине такой автомобиль стоил примерно 600 000 долларов, то есть был почти вдвое дороже стандартной версии модели.

За основу взяли удлиненный 5,8-метровый седан Bentley Mulsanne EWB. Его доработали в подразделении Mulliner, которое специализируется на эксклюзивных Bentley.

Салон авто более роскошный, чем в стандартной модели Фото: Bentley

Bentley Mulsanne W.O. Edition отличается особой окраской и улучшенной отделкой салона кожей и деревом. Сзади установлены отдельные сиденья с вентиляцией и массажем.

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В заднем подлокотнике установили отсек для бокалов, украшенный мозаикой. К тому же, там появилась небольшая инсталляция из кусочка коленчатого вала личного авто Уолтера Оуэна Бентли — основателя британской марки. А переднюю панель украшает его автограф.

Переднюю панель украсили автографом основателя Bentley Фото: Bentley

Комплектация Bentley Mulsanne W.O. Edition также включает акустическую систему Naim с 20 динамиками на 2000 Вт, четырехзонный климат-контроль, пневмоподвеску и мониторы для задних пассажиров.

Седан Bentley Mulsanne W.O. Edition оснащен 6,75-литровым V8 твин-турбо на 513 л. с. и 1020 Нм. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 296 км/ч.

Кстати, недавно в Украину привезли новый Bentley Continental GT мощностью 780 сил.

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