Їх виготовили лише 100: в Києві помітили ексклюзивний седан Bentley за $600 000 (фото)

Bentley Mulsanne W.O. Edition — ювілейна версія седана, створена до 100-річчя британської марки. Авто вирізняється розкішнішим салоном та розширеною комплектацією.

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У Києві засвітився представницький седан Bentley Mulsanne 2019 року в особливій лімітованій версії W.O. Edition. Таких автомобілів виготовили лише 100. Фото ексклюзивного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Bentley Mulsanne W.O. Edition випустили до 100-річчя британської марки. В Україні такий автомобіль коштував приблизно 600 000 доларів, тобто був майже вдвічі дорожчим за стандартну версію моделі.

За основу взяли подовжений 5,8-метровий седан Bentley Mulsanne EWB. Його доопрацювали в підрозділі Mulliner, який спеціалізується на ексклюзивних Bentley.

Салон авто розкішніший, аніж у стандартній моделі Фото: Bentley

Bentley Mulsanne W.O. Edition вирізняється особливим забарвленням та покращеним оздобленням салону шкірою та деревом. Ззаду встановлено окремі сидіння з вентиляцією і масажем.

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У задньому підлокітнику встановили відсік для бокалів, прикрашений мозаїкою. До того ж, там з’явилася невелика інсталяція із шматочка колінчатого валу особистого авто Волтера Овена Бентлі – засновника британської марки. А передню панель прикрашає його автограф.

Передню панель прикрасили автографом засновника Bentley Фото: Bentley

Комплектація Bentley Mulsanne W.O. Edition також включає акустичну систему Naim з 20 динаміками на 2000 Вт, чотиризонний клімат-контроль, пневмопідвіску та монітори для задніх пасажирів.

Седан Bentley Mulsanne W.O. Edition оснащений 6,75-літровим V8 твін-турбо на 513 к. с. і 1020 Нм. Із 8-ступінчастим автоматом розгон до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість становить 296 км/год.

До речі, нещодавно в Україну привезли новий Bentley Continental GT потужністю 780 сил.

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