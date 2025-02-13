Черный как ночь: в Киеве заметили эксклюзивный кроссовер Maybach (фото)

Mercedes-Maybach GLS600 отличается черным декором, особыми колесными дисками и роскошной внутренней отделкой. Кроссовер оснащен 558-сильным V8.

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В Киеве засветился новый Mercedes-Maybach GLS600 2024 модельного года в особом исполнении Night Series. Роскошный кроссовер стоит более 200 000 евро. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Night Series ("ночная серия") — особая линейка Mercedes-Maybach. Авто отличаются черным декором вместо хрома и оригинальными колесными дисками (в GLS они 23-дюймовые).

В салоне сзади установлены отдельные кресла с электроприводом и массажем Фото: Mercedes-Benz

В отделке салона версии Night Series используют дорогую кожу Nappa черного или белого цвета, а также дерево и карбон. Как и все Mercedes-Maybach GLS, кроссовер является четырехместным — сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Также Mercedes-Maybach GLS Night Series укомплектован четырехзонным климат-контролем, холодильником и мощной аудиосистемой. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

На выбор предлагают отделку белой или черной кожей Nappa Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS600 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 558 л. с. и 22-сильной "мягкой" гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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