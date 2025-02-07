В Киеве заметили очень редкий британский кроссовер-кабриолет (фото)

Range Rover Evoque Convertible — нетипичный кроссовер со складной мягкой крышей. 240-сильный турбомотор разгоняет его до сотни за 7,6 с.

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В Киеве засветился кабриолет Range Rover Evoque 2016 года. Это один из самых нестандартных кроссоверов современности. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер получил откидную крышу из ткани Фото: Land Rover

Кроссовер Range Rover Evoque Convertible выпускался небольшими сериями с 2016 по 2018 год. За основу взяли трехдверную версию модели первого поколения.

Авто получило многослойную мягкую крышу с электроприводом, из-за чего потяжелело на 275 кг по сравнению со стандартной моделью. Кабриолет является четырехместным, а объем его багажника уменьшился до 251 л.

Кроссовер-кабриолет выпускали в версиях мощностью до 240 сил Фото: Land Rover

Кабриолет Range Rover Evoque предлагался только в богатых комплектациях. Базовая версия получила электропривод сидений, мощную 380-ваттную акустику и раздельный климат-контроль, а топовая — камеру и навигацию.

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Range Rover Evoque Convertible предлагали только с полным приводом и самыми мощными 2,0-литровыми турбомоторами — 240-сильным бензиновым и 180-сильным дизельным.

Салон рассчитан на четырех человек Фото: Land Rover

Конкретно это авто является бензиновым. С 9-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч. Примечательно, что кроссовер сохранил неплохие внедорожные свойства.

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