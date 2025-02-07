В Киеве заметили очень редкий британский кроссовер-кабриолет (фото)
Range Rover Evoque Convertible — нетипичный кроссовер со складной мягкой крышей. 240-сильный турбомотор разгоняет его до сотни за 7,6 с.
В Киеве засветился кабриолет Range Rover Evoque 2016 года. Это один из самых нестандартных кроссоверов современности. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Кроссовер Range Rover Evoque Convertible выпускался небольшими сериями с 2016 по 2018 год. За основу взяли трехдверную версию модели первого поколения.
Авто получило многослойную мягкую крышу с электроприводом, из-за чего потяжелело на 275 кг по сравнению со стандартной моделью. Кабриолет является четырехместным, а объем его багажника уменьшился до 251 л.
Кабриолет Range Rover Evoque предлагался только в богатых комплектациях. Базовая версия получила электропривод сидений, мощную 380-ваттную акустику и раздельный климат-контроль, а топовая — камеру и навигацию.
Range Rover Evoque Convertible предлагали только с полным приводом и самыми мощными 2,0-литровыми турбомоторами — 240-сильным бензиновым и 180-сильным дизельным.
Конкретно это авто является бензиновым. С 9-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч. Примечательно, что кроссовер сохранил неплохие внедорожные свойства.
Кстати, недавно в Киеве заметили новый седан-кроссовер Toyota с экономичной гибридной установкой.
Также Фокус рассказывал, что в столице засветился редкий и необычный спорткар BMW 90-х.