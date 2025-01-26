В Украине появился нестандартный седан-кроссовер Toyota с расходом 6,2 л на 100 км (фото)

Новая Toyota Crown кардинально изменилась и стала внедорожным седаном с увеличенным клиренсом. Модель предлагается исключительно в гибридных версиях.

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В Украину начали завозить седан Toyota Crown нового поколения. Одно из первых авто заметили в Киеве, а его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новая Toyota Crown выпускается с 2022 года и является одной из самых необычных моделей японской марки, ведь сочетает в себе черты седана и кроссовера. Четырехдверное 4,9-метровое авто получило защитный внедорожный обвес, а его клиренс увеличен.

Дизайн выдержан в новом фирменном стиле Toyota — с выраженным "носом" и узенькими фарами. В салоне на передней панели установлены два дисплея.

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В основе Crown лежит платформа TNGA-K, которую использует младший седан Toyota Camry. Модель предлагается исключительно в гибридных версиях — их мощность может достигать 345 сил.

В салоне установлены два дисплея Фото: Toyota

Конкретно эта Toyota Crown 2023 года оснащена 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором, которые вместе развивают 246 л.с. и 380 Н∙м. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с и развить 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 6,2 л/100 км.

Кстати, недавно рассекретили кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.

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