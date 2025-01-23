В Украине появился доступный седан за $17 200 с большим багажником (фото)

Седан MG 5 изменился внешне и стал более современным внутри. Недорогое авто имеет большой багажник и оснащено 110-сильным бензиновым двигателем.

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На украинский рынок вышел новый MG 5. Недорогой седан появился в одном из столичных автосалонов бренда, а его фотографии опубликовали на странице представительства марки в Instagram.

Сзади обновили фонари

Седан MG 5 прошел модернизацию и узнается по измененной передней части с более узкой решеткой радиатора и более тонкими диодными фарами. Также заменены фонари и бамперы автомобиля.

В салоне установлен 10,25-дюймовый тачскрин

В салоне MG 5 2025 установлена новая передняя панель и большой 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (она дополнена Android Auto и Apple CarPlay). Компактный 4,6-метровый седан имеет большой багажник объемом 512 л.

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Новый MG 5 в Украине стоит от 724 000 гривен, то есть $17 200. Седан оснащен кнопкой запуска двигателя, автоматическим кондиционером, парктроником, камерой заднего вида, датчиком света.

Седан MG 5 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который расходует в среднем 6,4 л на 100 км и может использовать бензин А-92. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Кстати, недавно на рынок вышел недорогой кроссовер MG, который ожидается в этом году в Украине.

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