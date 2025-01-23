Ожидается в Украине: в продажу поступил доступный кроссовер MG за $16 300 (фото)

Новый MG ZS 2025 получил недорогие бензиновые версии на 110 и 170 сил. Компактный кроссовер экономичен и богато оснащен.

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Линейка MG ZS нового поколения расширена — к гибриду присоединились более доступные бензиновые версии. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Первой страной, где появились бензиновые MG ZS 2025, стала Австралия. Там кроссоверы стоят от 26 тыс. австралийских долларов ($16 300).

Бензиновый MG ZS существенно дешевле гибрида Фото: MG

Кроссовер MG ZS получил 1,5-литровые бензиновые четверки, которые работают в паре с вариатором. Атмосферный двигатель развивает 110 л.с., а модификация с турбонаддувом — 170 л.с. Средний расход топлива составляет 6,7 и 6,9 л/100 км, соответственно.

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Базовая комплектация MG ZS 2025 включает бесключевой доступ, кондиционер, навигацию с 10,25-дюймовым тачскрином, камеру и набор систем безопасности.

Более дорогой вариант Essence (от $18 000) добавляет 17-дюймовые диски, отделку экокожей, камеры кругового обзора, более крупный 12,3-дюймовый дисплей, подогрев кресел и электропривод водительского сиденья.

Недорогая модель достаточно богато оснащена Фото: MG

Новый MG ZS в этом году ожидается и в Украине. Кроссовер предложат как в бензиновых версиях, так и в 194-сильном гибридном варианте. А вот электрический вариант заменят полностью новой моделью.

Кстати, недавно MG презентовали недорогой аналог Toyota Land Cruiser Prado.

Также Фокус писал о новом доступном пикапе MG.