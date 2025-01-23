Очікується в Україні: у продаж надійшов доступний кросовер MG за $16 300 (фото)

Новий MG ZS 2025 отримав недорогі бензинові версії на 110 та 170 сил. Компактний кросовер економічний і багато оснащений.

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Лінійку MG ZS нового покоління розширено – до гібрида приєдналися доступніші бензинові версії. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Першою країною, де з’явилися бензинові MG ZS 2025, стала Австралія. Там кросовери коштують від 26 тис. австралійських доларів ($16 300).

Бензиновий MG ZS суттєво дешевший за гібрид Фото: MG

Кросовер MG ZS отримав 1,5-літрові бензинові четвірки, які працюють у парі з варіатором. Атмосферний двигун розвиває 110 к. с., а модифікація із турбонаддувом – 170 к. с. Середня витрата пального становить 6,7 та 6,9 л/100 км, відповідно.

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Базова комплектація MG ZS 2025 включає безключовий доступ, кондиціонер, навігацію з 10,25-дюймовим тачскріном, камеру та набір систем безпеки.

Дорожчий варіант Essence (від $18 000) додає 17-дюймові диски, оздоблення екошкірою, камери кругового огляду, більший 12,3-дюймовий дисплей, підігрів крісел та електропривід водійського сидіння.

Недорога модель досить багато оснащена Фото: MG

Новий MG ZS цьогоріч очікується і в Україні. Кросовер запропонують як у бензинових версіях, так і в 194-сильному гібридному варіанті. А от електричний варіант замінять повністю новою моделлю.

До речі, нещодавно MG презентували недорогий аналог Toyota Land Cruiser Prado.

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