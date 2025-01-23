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Авто

В Україні з'явився доступний седан за $17 200 із великим багажником (фото)

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Оновлений MG 5 пізнається за зміненою передньою частиною

Седан MG 5 змінився зовні та став сучаснішим всередині. Недороге авто має великий багажник і оснащене 110-сильним бензиновим двигуном.

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На український ринок вийшов новий MG 5. Недорогий седан з’явився в одному зі столичних автосалонів бренду, а його світлини опублікували на сторінці представництва марки в Instagram.

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Ззаду оновили ліхтарі

Седан MG 5 пройшов модернізацію і пізнається за зміненою передньою частиною з вужчою решіткою радіатора та тоншими діодними фарами. Також замінені ліхтарі та бампери автомобіля.

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У салоні встановлено 10,25-дюймовий тачскрін

У салоні MG 5 2025 встановлено нову передню панель та великий 10,25-дюймовий тачскрін мультимедійної системи (вона доповнена Android Auto та Apple CarPlay). Компактний 4,6-метровий седан має великий багажник об’ємом 512 л.

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Новий MG 5 в Україні коштує від 724 000 гривень, тобто $17 200. Седан оснащений кнопкою запуску двигуна, автоматичним кондиціонером, парктроніком, камерою заднього виду, датчиком світла.

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Седан MG 5 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к. с., який витрачає в середньому 6,4 л на 100 км і може використовувати бензин А-92. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

До речі, нещодавно на ринок вийшов недорогий кросовер MG, який очікується цьогоріч в Україні.

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