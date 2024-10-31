MG презентовали недорогой семейный седан с большим багажником (фото)

Седан MG 5 обновили внешне, а его салон стал более современным. Для модели предложили новые опции, которые встречаются на более дорогих авто.

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На автошоу в Саудовской Аравии презентован новый MG 5 2025. Знакомый в Украине седан С-класса прошел модернизацию. Его подробности раскрыли на официальном сайте MG.

Сзади установили увеличенные фонари Фото: MG

4,6-метровый седан MG 5 получил новую переднюю часть с узкой решеткой радиатора, более тонкими фарами и увеличенным воздухозаборником в бампере. Сзади установили увеличенные фонари и заменили крышку багажника.

В салоне заменили переднюю панель и установили цифровой щиток приборов Фото: MG

Салон MG 5 2025 также претерпел существенные изменения — установлены новые передняя панель и центральная консоль, а также цифровой щиток приборов. Тачскрин мультимедиа увеличили до 10,1 дюйма в диагонали и повернули к водителю. Седан просторный внутри и имеет большой 512-литровый багажник.

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Кроме того, MG 5 получил новые опции. Теперь для модели доступны климат-контроль, камеры кругового обзора, люк и беспроводная зарядка для смартфонов.

Для седана доступны новые опции Фото: MG

Новый MG 5 дебютировал с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и вариатором. Впрочем, стоит отметить, что в линейке модели есть электрическая версия, причем в кузове универсал.

Кроме того, параллельно с этой моделью выпускают седан MG 5 следующего поколения и недавно он тоже прошел обновление.

Также Фокус рассказывал, что на этом же автошоу в Саудовской Аравии показали и флагманский кроссовер MG.