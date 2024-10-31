MG презентували недорогий сімейний седан із великим багажником (фото)

Седан MG 5 оновили зовні, а його салон став сучаснішим. Для моделі запропонували нові опції, які зустрічаються на дорожчих авто.

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На автошоу в Саудівській Аравії презентовано новий MG 5 2025. Знайомий в Україні седан С-класу пройшов модернізацію. Його подробиці розкрили на офіційному сайті MG.

Ззаду встановили збільшені ліхтарі Фото: MG

4,6-метровий седан MG 5 отримав нову передню частину з вузькою решіткою радіатора, тоншими фарами і збільшеним повітрозабірником у бампері. Ззаду встановили збільшені ліхтарі та замінили кришку багажника.

У салоні замінили передню панель та встановили цифровий щиток приладів Фото: MG

Салон MG 5 2025 також зазнав суттєвих змін – встановлені нові передня панель і центральна консоль, а також цифровий щиток приладів. Тачскрін мультимедіа збільшили до 10,1 дюйма в діагоналі та повернули до водія. Седан просторий всередині та має великий 512-літровий багажник.

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Крім того, MG 5 отримав нові опції. Тепер для моделі доступні клімат-контроль, камери кругового огляду, люк та бездротова зарядка для смартфонів.

Для седана доступні нові опції Фото: MG

Новий MG 5 дебютував із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с. та варіатором. Утім, варто відзначити, що в лінійці моделі є електрична версія, причому в кузові універсал.

Крім того, паралельно із цією моделлю випускають седан MG 5 наступного покоління і нещодавно він теж пройшов оновлення.

Також Фокус розповідав, що на цьому ж автошоу в Саудівській Аравії показали і флагманський кросовер MG.