На украинский рынок выходит новый Peugeot 3008: комплектации и цены (фото)

Новый Peugeot 3008 превратился в стильный купе-кроссовер. В Украинфе модель предложат в бензиновой и гибридной версиях, а позже появится электрокар.

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В Украине поступает в продажу новый Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер претерпел кардинальные изменения. Его подробности появились на официальном сайте Peugeot в Украине.

Модель стала купе-кроссовером Фото: Peugeot

Новый Peugeot 3008 2025 стал несколько крупнее и выразительнее на вид — теперь это купе-кроссовер со стремительным силуэтом. В салоне установили большой дисплей, а объем багажника увеличился до 520 л.

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Кроссовер Peugeot 3008 со старта предлагается с двумя двигателями. Бензиновая 1,6-литровая турбочетверка на 180 л. с. работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. Средний расход топлива — 7,9 л/100 км.

В салоне установлен большой изогнутый дисплей Фото: Peugeot

Альтернатива — 1,2-литровый 136-сильный турбомотор с "мягкой" гибридной установкой. Такой кроссовер Peugeot 3008 не столь быстр (10,2 с до сотни и 201 км/ч), зато значительно экономичнее — 5,4-5,6 л/100 км в смешанном цикле. А позже ожидается еще и электромобиль Peugeot e-3008.

Примечательно, что цена Peugeot 3008 в бензиновой и гибридной модификациях одинакова. Базовый вариант Allure стоит от 1 389 000 гривен и оснащен 19-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, полностью диодными фарами, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой, подогревом сидений и набором систем безопасности.

Объем багажника вырос до 520 л Фото: Peugeot

Версия GT (от ) добавляет матричные фары, отделку салона кожей и алькантарой, панорамный 21-дюймовый экран, камеры кругового обзора, массаж, подогрев руля и задних сидений, электроприводы кресел и дверей багажника.

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