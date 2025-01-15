Преемник "Логана": на украинский рынок вышел дешевый седан Renault (фото)

Седан Renault Taliant имеет большой 510-литровый багажник, а его комплектация богаче, чем у предшественника. Недорогая модель комплектуется 100-сильным турбомотором.

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На украинском рынке стартовали продажи Renault Taliant. Недорогой седан В-класса является преемником Logan. Его подробности появились на сайте Renault в Украине.

Седан оснащен 100-сильным турбомотором Фото: Renault

Новый Renault Taliant презентовали в Украине вместе с Duster третьего поколения в конце прошлого года. Седан базируется на Dacia Logan третьей генерации, однако внешне отличается от него дизайном передней части в стилистике Renault, а внутри установлен иной руль.

Топовая версия получила климат-контроль, камеру и 8-дюймовый тачскрин Фото: Renault

Седан Renault Taliant 2025 имеет большой багажник объемом 510 л. В Украине модель оснащена 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и доступна с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

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Базовая комплектация Renault Taliant Authentic (от 629 900 гривен) включает 4 подушки безопасности, ESP, кондиционер, электростеклоподъемники всех окон, парктроник, датчики света и дождя.

Объем багажника составляет 510 л. Фото: Renault

Более дорогой вариант Evolution (от 679 400 гривен) добавляет климат-контроль, камеру, 8-дюймовый тачскрин мультимедиа, круиз-контроль с ограничителем скорости. Среди опций есть литые диски и навигация.

Кстати, новый Renault Duster третьего поколения уже вышел на украинский рынок.

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