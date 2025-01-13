Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины

За 2024 год в Украине вырос спрос как на новые, так и на подержанные автомобили, а продажи электрокаров и гибридов установили новые рекорды.

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Несмотря на войну авторынок Украины продолжает расти. 2024 год стал довольно успешным, ведь во всех сегментах отмечается рост. Всего за 12 месяцев автопарк Украины пополнили более 300 тысяч легковых и грузовых машин общей стоимостью более 25 млрд долларов. Фокус проследил тенденции авторынка в прошлом году.

Авторынок Украины восстановился до уровня 2016 года

По данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых авто в Украине за 2024 год составили 69,6 тыс. единиц, то есть вышли на уровень 2016 года. Рост составил 14%, хотя в последние месяцы все же отмечалось определенное падение продаж по сравнению с 2023 годом. Примечательно, что почти половину новых авто (30,8 тыс.) в прошлом году приобрели в столичном регионе — Киеве и Киевской области.

В целом, предпочтения украинских автомобилистов не очень изменилось. Как и раньше, в лидерах рынка — Toyota и Renault.

Toyota сохранила лидерство в сегменте новых авто, а модель RAV4 является одной из самых популярных Фото: Toyota

Топ 10 популярных автобрендов в Украине за 2024 год:

Toyota — 10 731 проданное авто. Renault — 7266 ед. Skoda — 5033 ед. Volkswagen — 4899 ед. BMW — 4833 ед. Nissan — 2777 ед. Hyundai — 2618 ед. Peugeot — 2474 ед. Suzuki — 2301 ед. Mazda — 2256 ед.

Украинцы традиционно отдают предпочтение авто повышенной проходимости. На кроссоверы, внедорожники и пикапы приходится три четверти продаж. В десятке моделей-лидеров 2024 года — сразу восемь кроссоверов. Первые два места неизменны — их занимают Renault Duster и Toyota RAV4.

Renault Duster остался моделью-лидером в 2024 году Фото: Renault

Самые популярные новые авто в Украине за 2024 год:

Renault Duster — 6826 проданных авто. Toyota RAV4 — 4068 ед. Mazda CX-5 — 1738 ед. Kia Sportage — 1644 ед. Volkswagen ID.4 — 1626 ед. Hyundai Tucson — 1435 ед. Skoda Octavia — 1415 ед. Volkswagen Touareg — 1410 ед. Skoda Kodiaq — 1406 ед. Toyota Camry — 1291 ед.

Также стоит отметить рост спроса на дорогие премиальные авто. Некоторые бренды уже вышли на показатели 2021 года или даже превзошли их — как BMW, например. Есть и интересные достижения — так, в Украине уже зарегистрировано сразу 13 недешевых электрокаров Rolls-Royce Spectre стоимостью $600 000. К тому же, одна премиальная модель (VW Touareg) даже попала в десятку лидеров рынка.

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Выросли и продажи грузовых автомобилей. Их приобрели 12,9 тыс., что на 14% больше, чем годом ранее. В тройку лучших вошли Renault (3271 ед.), Citroen (1205) и MAN (993).

Авто с пробегом доминируют на рынке

Спрос на подержанные авто вырос на 4% и, как и в прошлые годы, их поставили на учет в три раза больше, чем новых легковушек — 222,1 тыс.

Средний возраст впервые зарегистрированных авто с пробегом — 9 лет. Традиционно украинцы выбирают Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

Volkswagen Golf — самое популярное авто с пробегом в Украине Фото: Volkswagen

Самые популярные авто с пробегом в Украине за 2024 год:

Volkswagen Golf — 12 164 зарегистрированных авто. Renault Megane — 9068 ед. Skoda Octavia — 8083 ед. Volkswagen Passat — 6570 ед. Volkswagen Tiguan — 5988 ед. Nissan Leaf — 5511 ед. Audi Q5 — 5316 ед. Nissan Rogue — 4950 ед. Tesla Model 3 — 4639 ед. Mazda CX-5 — 3851 ед.

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Электрификация бьет рекорды

Украинцы все чаще выбирают "зеленые" авто. Наибольший рост за 2024 год продемонстрировали электрифицированные модели. В частности, электромобилей приобрели рекордные 51,7 тыс. — сразу на 38% больше, чем в 2023.

Как и раньше, лишь 20% проданных электрокаров были новыми — в основном это модели, изготовленные в Китае. Первое место сохранил Volkswagen ID.4.

Volkswagen ID.4 — самый популярный новый электрокар 2024 года Фото: Volkswagen

Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за 2024 год:

Volkswagen ID.4 — 1626 проданных авто. Honda M-NV — 1279 ед. BYD Song Plus — 1007 ед. Nissan Ariya — 766 ед. Zeekr 001 — 703 ед.

В подержанном сегменте лидером остается Nissan Leaf, однако растет спрос и на Tesla.

Nissan Leaf сохранил первое место в сегменте подержанных электромобилей Фото: Nissan

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2024 год:

Nissan Leaf — 5511 проданных авто Tesla Model 3 — 4639 ед. Tesla Model Y — 4225 ед. Volkswagen e-Golf — 2479 ед. Hyundai Kona Electric — 2337 ед.

Гибриды в Украине также установили рекорд — 23,9 тыс. единиц, что на 39% больше, чем в 2023 году. Между прочим, это единственный сегмент рынка, где новых авто продали больше, чем подержанных.

Среди новых гибридов лидируют Toyota RAV4 (3101 авто), Toyota Camry (781) и Nissan Qashqai (777). В подержанном сегменте самые популярные гибриды — Ford Fusion (896 авто), Toyota Prius (609) и Toyota RAV4 (586).

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