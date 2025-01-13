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Авто

Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України

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Фото: autocentre.ua | Вживані авто займають три чверті ринку в Україні

За 2024 рік в Україні виріс попит як на нові, так і на вживані автомобілі, а продажі електрокарів та гібридів встановили нові рекорди.

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Попри війну авторинок України продовжує зростати. 2024 рік став доволі успішним, адже у всіх сегментах відзначається зростання. Загалом за 12 місяців автопарк України поповнили понад 300 тисяч легкових і вантажних машин загальною вартістю понад 25 млрд доларів. Фокус прослідкував тенденції авторинку в минулому році.

Авторинок України відновився до рівня 2016 року

За даними асоціації "Укравтопром", продажі нових авто в Україні за 2024 рік склали 69,6 тис. одиниць, тобто вийшли на рівень 2016 року. Ріст склав 14%, хоча в останні місяці все ж відзначалося певне падіння продажів порівняно з 2023 роком. Примітно, що майже половину нових авто (30,8 тис.) торік придбали в столичному регіоні — Києві та Київській області.

Загалом, уподобання українських автомобілістів не дуже змінилося. Як і раніше, у лідерах ринку — Toyota та Renault.

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Toyota зберегла лідерство в сегменті нових авто, а модель RAV4 є однією з найпопулярніших
Фото: Toyota

Топ 10 популярних автобрендів в Україні за 2024 рік:

  1. Toyota — 10 731 продане авто.
  2. Renault — 7266 од.
  3. Skoda — 5033 од.
  4. Volkswagen — 4899 од.
  5. BMW — 4833 од.
  6. Nissan — 2777 од.
  7. Hyundai — 2618 од.
  8. Peugeot — 2474 од.
  9. Suzuki — 2301 од.
  10. Mazda — 2256 од.

Українці традиційно надають перевагу авто підвищеної прохідності. На кросовери, позашляховики і пікапи припадає три чверті продажів. У десятці моделей-лідерів 2024 року — одразу вісім кросоверів. Перші два місця незмінні — їх посідають Renault Duster та Toyota RAV4.

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Renault Duster залишився моделлю-лідером у 2024 році
Фото: Renault

Найпопулярніші нові авто в Україні за 2024 рік:

  1. Renault Duster — 6826 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 4068 од.
  3. Mazda CX-5 — 1738 од.
  4. Kia Sportage — 1644 од.
  5. Volkswagen ID.4 — 1626 од.
  6. Hyundai Tucson — 1435 од.
  7. Skoda Octavia — 1415 од.
  8. Volkswagen Touareg — 1410 од.
  9. Skoda Kodiaq — 1406 од.
  10. Toyota Camry — 1291 од.

Також варто відзначити зростання попиту на дорогі преміальні авто. Деякі бренди вже вийшли на показники 2021 року чи навіть перевершили їх – як BMW, приміром. Є і цікаві досягнення – так, в Україні вже зареєстровано одразу 13 недешевих електрокарів Rolls-Royce Spectre вартістю $600 000. До того ж, одна преміальна модель (VW Touareg) навіть потрапила до десятки лідерів ринку.

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Ferrari, Aston Martin та Rolls-Royce: найдорожчі авто в Україні за 2024 рік (фото)

Виросли і продажі вантажних автомобілів. Їх придбали 12,9 тис., що на 14% більше, аніж роком раніше. До трійки кращих увійшли Renault (3271 од.), Citroen (1205) і MAN (993).

Авто з пробігом домінують на ринку

Попит на вживані авто зріс на 4% і, як і в минулі роки, їх поставили на облік утричі більше, аніж нових легковиків – 222,1 тис.

Середній вік вперше зареєстрованих авто з пробігом — 9 років. Традиційно українці обирають Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

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Volkswagen Golf — найпопулярніше авто з пробігом в Україні
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

  1. Volkswagen Golf — 12 164 зареєстрованих авто.
  2. Renault Megane — 9068 од.
  3. Skoda Octavia — 8083 од.
  4. Volkswagen Passat — 6570 од.
  5. Volkswagen Tiguan — 5988 од.
  6. Nissan Leaf — 5511 од.
  7. Audi Q5 — 5316 од.
  8. Nissan Rogue — 4950 од.
  9. Tesla Model 3 — 4639 од.
  10. Mazda CX-5 — 3851 од.
Важливо
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Електрифікація б'є рекорди

Українці все частіше обирають "зелені" авто. Найбільше зростання за 2024 рік продемонстрували електрифіковані моделі. Зокрема, електромобілів придбали рекордні 51,7 тис. – одразу на 38% більше, аніж у 2023.

Як і раніше, лише 20% проданих електрокарів були новими – переважно це моделі, виготовлені в Китаї. Перше місце зберіг Volkswagen ID.4.

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Volkswagen ID.4 —найпопулярніший новий електрокар 2024 року
Фото: Volkswagen

Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за 2024 рік:

  1. Volkswagen ID.4 — 1626 проданих авто.
  2. Honda M-NV — 1279 од.
  3. BYD Song Plus — 1007 од.
  4. Nissan Ariya — 766 од.
  5. Zeekr 001 — 703 од.

У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf, проте зростає попит і на Tesla.

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Nissan Leaf зберіг перше місце в сегменті вживаних електромобілів
Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2024 рік:

  1. Nissan Leaf — 5511 проданих авто
  2. Tesla Model 3 — 4639 од.
  3. Tesla Model Y — 4225 од.
  4. Volkswagen e-Golf — 2479 од.
  5. Hyundai Kona Electric — 2337 од.

Гібриди в Україні також встановили рекорд — 23,9 тис. одиниць, що на 39% більше, аніж у 2023 році. Між іншим, це єдиний сегмент ринку, де нових авто продали більше, аніж уживаних.

Серед нових гібридів лідирують Toyota RAV4 (3101 авто), Toyota Camry (781) та Nissan Qashqai (777). У вживаному сегменті найпопулярніші гібриди — Ford Fusion (896 авто), Toyota Prius (609) і Toyota RAV4 (586).

Раніше Фокус розповідав про основні новинки 2025 року на українському авторинку.

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