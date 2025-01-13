Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України

За 2024 рік в Україні виріс попит як на нові, так і на вживані автомобілі, а продажі електрокарів та гібридів встановили нові рекорди.

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Попри війну авторинок України продовжує зростати. 2024 рік став доволі успішним, адже у всіх сегментах відзначається зростання. Загалом за 12 місяців автопарк України поповнили понад 300 тисяч легкових і вантажних машин загальною вартістю понад 25 млрд доларів. Фокус прослідкував тенденції авторинку в минулому році.

Авторинок України відновився до рівня 2016 року

За даними асоціації "Укравтопром", продажі нових авто в Україні за 2024 рік склали 69,6 тис. одиниць, тобто вийшли на рівень 2016 року. Ріст склав 14%, хоча в останні місяці все ж відзначалося певне падіння продажів порівняно з 2023 роком. Примітно, що майже половину нових авто (30,8 тис.) торік придбали в столичному регіоні — Києві та Київській області.

Загалом, уподобання українських автомобілістів не дуже змінилося. Як і раніше, у лідерах ринку — Toyota та Renault.

Toyota зберегла лідерство в сегменті нових авто, а модель RAV4 є однією з найпопулярніших Фото: Toyota

Топ 10 популярних автобрендів в Україні за 2024 рік:

Toyota — 10 731 продане авто. Renault — 7266 од. Skoda — 5033 од. Volkswagen — 4899 од. BMW — 4833 од. Nissan — 2777 од. Hyundai — 2618 од. Peugeot — 2474 од. Suzuki — 2301 од. Mazda — 2256 од.

Українці традиційно надають перевагу авто підвищеної прохідності. На кросовери, позашляховики і пікапи припадає три чверті продажів. У десятці моделей-лідерів 2024 року — одразу вісім кросоверів. Перші два місця незмінні — їх посідають Renault Duster та Toyota RAV4.

Renault Duster залишився моделлю-лідером у 2024 році Фото: Renault

Найпопулярніші нові авто в Україні за 2024 рік:

Renault Duster — 6826 проданих авто. Toyota RAV4 — 4068 од. Mazda CX-5 — 1738 од. Kia Sportage — 1644 од. Volkswagen ID.4 — 1626 од. Hyundai Tucson — 1435 од. Skoda Octavia — 1415 од. Volkswagen Touareg — 1410 од. Skoda Kodiaq — 1406 од. Toyota Camry — 1291 од.

Також варто відзначити зростання попиту на дорогі преміальні авто. Деякі бренди вже вийшли на показники 2021 року чи навіть перевершили їх – як BMW, приміром. Є і цікаві досягнення – так, в Україні вже зареєстровано одразу 13 недешевих електрокарів Rolls-Royce Spectre вартістю $600 000. До того ж, одна преміальна модель (VW Touareg) навіть потрапила до десятки лідерів ринку.

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Виросли і продажі вантажних автомобілів. Їх придбали 12,9 тис., що на 14% більше, аніж роком раніше. До трійки кращих увійшли Renault (3271 од.), Citroen (1205) і MAN (993).

Авто з пробігом домінують на ринку

Попит на вживані авто зріс на 4% і, як і в минулі роки, їх поставили на облік утричі більше, аніж нових легковиків – 222,1 тис.

Середній вік вперше зареєстрованих авто з пробігом — 9 років. Традиційно українці обирають Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

Volkswagen Golf — найпопулярніше авто з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

Volkswagen Golf — 12 164 зареєстрованих авто. Renault Megane — 9068 од. Skoda Octavia — 8083 од. Volkswagen Passat — 6570 од. Volkswagen Tiguan — 5988 од. Nissan Leaf — 5511 од. Audi Q5 — 5316 од. Nissan Rogue — 4950 од. Tesla Model 3 — 4639 од. Mazda CX-5 — 3851 од.

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Електрифікація б'є рекорди

Українці все частіше обирають "зелені" авто. Найбільше зростання за 2024 рік продемонстрували електрифіковані моделі. Зокрема, електромобілів придбали рекордні 51,7 тис. – одразу на 38% більше, аніж у 2023.

Як і раніше, лише 20% проданих електрокарів були новими – переважно це моделі, виготовлені в Китаї. Перше місце зберіг Volkswagen ID.4.

Volkswagen ID.4 —найпопулярніший новий електрокар 2024 року Фото: Volkswagen

Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за 2024 рік:

Volkswagen ID.4 — 1626 проданих авто. Honda M-NV — 1279 од. BYD Song Plus — 1007 од. Nissan Ariya — 766 од. Zeekr 001 — 703 од.

У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf, проте зростає попит і на Tesla.

Nissan Leaf зберіг перше місце в сегменті вживаних електромобілів Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2024 рік:

Nissan Leaf — 5511 проданих авто Tesla Model 3 — 4639 од. Tesla Model Y — 4225 од. Volkswagen e-Golf — 2479 од. Hyundai Kona Electric — 2337 од.

Гібриди в Україні також встановили рекорд — 23,9 тис. одиниць, що на 39% більше, аніж у 2023 році. Між іншим, це єдиний сегмент ринку, де нових авто продали більше, аніж уживаних.

Серед нових гібридів лідирують Toyota RAV4 (3101 авто), Toyota Camry (781) та Nissan Qashqai (777). У вживаному сегменті найпопулярніші гібриди — Ford Fusion (896 авто), Toyota Prius (609) і Toyota RAV4 (586).

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