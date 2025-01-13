Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України
За 2024 рік в Україні виріс попит як на нові, так і на вживані автомобілі, а продажі електрокарів та гібридів встановили нові рекорди.
Попри війну авторинок України продовжує зростати. 2024 рік став доволі успішним, адже у всіх сегментах відзначається зростання. Загалом за 12 місяців автопарк України поповнили понад 300 тисяч легкових і вантажних машин загальною вартістю понад 25 млрд доларів. Фокус прослідкував тенденції авторинку в минулому році.
Авторинок України відновився до рівня 2016 року
За даними асоціації "Укравтопром", продажі нових авто в Україні за 2024 рік склали 69,6 тис. одиниць, тобто вийшли на рівень 2016 року. Ріст склав 14%, хоча в останні місяці все ж відзначалося певне падіння продажів порівняно з 2023 роком. Примітно, що майже половину нових авто (30,8 тис.) торік придбали в столичному регіоні — Києві та Київській області.
Загалом, уподобання українських автомобілістів не дуже змінилося. Як і раніше, у лідерах ринку — Toyota та Renault.
Топ 10 популярних автобрендів в Україні за 2024 рік:
- Toyota — 10 731 продане авто.
- Renault — 7266 од.
- Skoda — 5033 од.
- Volkswagen — 4899 од.
- BMW — 4833 од.
- Nissan — 2777 од.
- Hyundai — 2618 од.
- Peugeot — 2474 од.
- Suzuki — 2301 од.
- Mazda — 2256 од.
Українці традиційно надають перевагу авто підвищеної прохідності. На кросовери, позашляховики і пікапи припадає три чверті продажів. У десятці моделей-лідерів 2024 року — одразу вісім кросоверів. Перші два місця незмінні — їх посідають Renault Duster та Toyota RAV4.
Найпопулярніші нові авто в Україні за 2024 рік:
- Renault Duster — 6826 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 4068 од.
- Mazda CX-5 — 1738 од.
- Kia Sportage — 1644 од.
- Volkswagen ID.4 — 1626 од.
- Hyundai Tucson — 1435 од.
- Skoda Octavia — 1415 од.
- Volkswagen Touareg — 1410 од.
- Skoda Kodiaq — 1406 од.
- Toyota Camry — 1291 од.
Також варто відзначити зростання попиту на дорогі преміальні авто. Деякі бренди вже вийшли на показники 2021 року чи навіть перевершили їх – як BMW, приміром. Є і цікаві досягнення – так, в Україні вже зареєстровано одразу 13 недешевих електрокарів Rolls-Royce Spectre вартістю $600 000. До того ж, одна преміальна модель (VW Touareg) навіть потрапила до десятки лідерів ринку.Важливо
Виросли і продажі вантажних автомобілів. Їх придбали 12,9 тис., що на 14% більше, аніж роком раніше. До трійки кращих увійшли Renault (3271 од.), Citroen (1205) і MAN (993).
Авто з пробігом домінують на ринку
Попит на вживані авто зріс на 4% і, як і в минулі роки, їх поставили на облік утричі більше, аніж нових легковиків – 222,1 тис.
Середній вік вперше зареєстрованих авто з пробігом — 9 років. Традиційно українці обирають Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen Golf — 12 164 зареєстрованих авто.
- Renault Megane — 9068 од.
- Skoda Octavia — 8083 од.
- Volkswagen Passat — 6570 од.
- Volkswagen Tiguan — 5988 од.
- Nissan Leaf — 5511 од.
- Audi Q5 — 5316 од.
- Nissan Rogue — 4950 од.
- Tesla Model 3 — 4639 од.
- Mazda CX-5 — 3851 од.
Електрифікація б'є рекорди
Українці все частіше обирають "зелені" авто. Найбільше зростання за 2024 рік продемонстрували електрифіковані моделі. Зокрема, електромобілів придбали рекордні 51,7 тис. – одразу на 38% більше, аніж у 2023.
Як і раніше, лише 20% проданих електрокарів були новими – переважно це моделі, виготовлені в Китаї. Перше місце зберіг Volkswagen ID.4.
Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen ID.4 — 1626 проданих авто.
- Honda M-NV — 1279 од.
- BYD Song Plus — 1007 од.
- Nissan Ariya — 766 од.
- Zeekr 001 — 703 од.
У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf, проте зростає попит і на Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Nissan Leaf — 5511 проданих авто
- Tesla Model 3 — 4639 од.
- Tesla Model Y — 4225 од.
- Volkswagen e-Golf — 2479 од.
- Hyundai Kona Electric — 2337 од.
Гібриди в Україні також встановили рекорд — 23,9 тис. одиниць, що на 39% більше, аніж у 2023 році. Між іншим, це єдиний сегмент ринку, де нових авто продали більше, аніж уживаних.
Серед нових гібридів лідирують Toyota RAV4 (3101 авто), Toyota Camry (781) та Nissan Qashqai (777). У вживаному сегменті найпопулярніші гібриди — Ford Fusion (896 авто), Toyota Prius (609) і Toyota RAV4 (586).
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