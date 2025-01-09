Эконом-предложение: лучшие подержанные авто из Европы стоимостью до $4000 (фото)
В рейтинг попали подержанные авто разного класса и возраста. Среди них — компактные городские хэтчбеки, кроссоверы и даже премиальные модели.
За 2024 год украинцы пригнали более 220 000 авто с пробегом, причем большинство из них приехали из Западной Европы. На европейском рынке можно найти неплохие подержанные авто, даже если бюджет ограничен. Британское издание Auto Express выбрало лучшие авто с пробегом стоимостью до 3000 фунтов стерлингов (чуть меньше, чем 4000 долларов).
В рейтинг попали подержанные авто разного возраста и класса. Всех их объединяет невысокая цена.
Citroen Berlingo (1996-2008 гг.)
Citroen Berlingo первого поколения простой и надежный. У него просторный практичный салон и экономичный турбодизель.
Плюсы:
- практичный;
- экономичный дизель;
- энергоемкая подвеска.
Минусы:
- неудобное водительское место;
- дорогой для своего возраста.
Ford Focus (2004-2010 гг.)
Ford Focus второй генерации порадует отличной управляемостью. Он довольно надежный, а его салон достаточно качественный. Стоит избегать базовой 1,4-литровой версии без кондиционера.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- широкий выбор на рынке;
- достаточно вместительный.
Минусы:
- бедная базовая комплектация;
- слабый 1,4-литровый двигатель.
Honda Jazz (2008-2015 гг.)
Honda Jazz второго поколения — компактное авто с просторным салоном и "умными" задними креслами, в которых поднимаются подушки. Бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,4 л не слишком мощные, но надежные
Плюсы:
- просторный салон;
- надежные моторы.
Минусы:
- вариатор не очень хорошо настроен.
Hyundai Santa Fe (2001-2006 гг.)
Первое поколение Hyundai Santa Fe — практичный и надежный кроссовер. Он просторный и имеет неплохую проходимость, но "аппетит" авто немалый.
Плюсы:
- просторный салон;
- надежный;
- неплохая проходимость.
Минусы:
- повышенный расход топлива;
- не самая лучшая управляемость.
Jaguar X-Type (2001-2009 гг.)
Jaguar X-Type — недорогое премиальное авто. Он надежнее других моделей марки, поскольку построен на базе Ford Mondeo, но определенные проблемы все же возникают. Лучше выбирать бензиновые V6 объемом 2 и 2,5 л.
Плюсы:
- качественный салон;
- неплохие бензиновые V6.
Минусы:
- не слишком надежный.
Mercedes-Benz A-Class (2005-2010 гг.)
A-Class второго поколения — подержанный Mercedes, который не разорит при ремонте. К тому же, компактное авто на удивление просторное внутри.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- дешевый в содержании.
Минусы:
- не самая лучшая управляемость;
- завышенная цена.
Mini (2006-2013 гг.)
Компактный Mini привлекает ярким стилем и отличной управляемостью. Впрочем, стоит проверить двигатели на наличие нагара, а также продиагностировать ходовую.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- превосходная управляемость.
Минусы:
- тесный салон;
- недешевый в обслуживании.
Renault Clio (2005-2014 гг.)
Renault Clio третьего поколения достаточно просторный, по меркам В-класса. В авто отмечаются проблемы с электроникой, но в целом оно надежное. К тому же, Clio достаточно безопасен для своего времени.
Плюсы:
- просторный салон;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- базовые двигатели слабоваты;
- не самая лучшая управляемость.
Skoda Octavia A5 (2004-2012 гг.)
Skoda Octavia A5 — практичная и просторная модель с большим багажником. Она построена на базе VW Golf и достаточно надежна (разве что с роботом DSG могут быть проблемы). Линейка Skoda Octavia довольно широкая и разнообразная.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- широкая палитра версий.
Минусы:
- немало авто с большим пробегом на рынке;
- проблемный робот DSG.
Volvo S40 (2004-2012 гг.)
Volvo S40 второй генерации — премиальный собрат Ford Focus. У него качественный салон, а универсал удивительно просторный. Модель в свое время была одной из самых безопасных в С-классе. Палитра двигателей модели — довольно широкая.
Плюсы:
- качественный практичный салон;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- тесный задний ряд в седане;
- немалый расход топлива в пятицилиндровых бензиновых версиях.
Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных авто с пробегом для города.
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