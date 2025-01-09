Эконом-предложение: лучшие подержанные авто из Европы стоимостью до $4000 (фото)

В рейтинг попали подержанные авто разного класса и возраста. Среди них — компактные городские хэтчбеки, кроссоверы и даже премиальные модели.

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За 2024 год украинцы пригнали более 220 000 авто с пробегом, причем большинство из них приехали из Западной Европы. На европейском рынке можно найти неплохие подержанные авто, даже если бюджет ограничен. Британское издание Auto Express выбрало лучшие авто с пробегом стоимостью до 3000 фунтов стерлингов (чуть меньше, чем 4000 долларов).

В рейтинг попали подержанные авто разного возраста и класса. Всех их объединяет невысокая цена.

Citroen Berlingo (1996-2008 гг.)

Citroen Berlingo Фото: Auto Express

Citroen Berlingo первого поколения простой и надежный. У него просторный практичный салон и экономичный турбодизель.

Плюсы:

практичный;

экономичный дизель;

энергоемкая подвеска.

Минусы:

неудобное водительское место;

дорогой для своего возраста.

Ford Focus (2004-2010 гг.)

Ford Focus Фото: Ford

Ford Focus второй генерации порадует отличной управляемостью. Он довольно надежный, а его салон достаточно качественный. Стоит избегать базовой 1,4-литровой версии без кондиционера.

Плюсы:

хорошая управляемость;

широкий выбор на рынке;

достаточно вместительный.

Минусы:

бедная базовая комплектация;

слабый 1,4-литровый двигатель.

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Honda Jazz (2008-2015 гг.)

Honda Jazz Фото: Honda

Honda Jazz второго поколения — компактное авто с просторным салоном и "умными" задними креслами, в которых поднимаются подушки. Бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,4 л не слишком мощные, но надежные

Плюсы:

просторный салон;

надежные моторы.

Минусы:

вариатор не очень хорошо настроен.

Hyundai Santa Fe (2001-2006 гг.)

Hyundai Santa Fe Фото: Auto Express

Первое поколение Hyundai Santa Fe — практичный и надежный кроссовер. Он просторный и имеет неплохую проходимость, но "аппетит" авто немалый.

Плюсы:

просторный салон;

надежный;

неплохая проходимость.

Минусы:

повышенный расход топлива;

не самая лучшая управляемость.

Jaguar X-Type (2001-2009 гг.)

Jaguar X-Type Фото: Jaguar

Jaguar X-Type — недорогое премиальное авто. Он надежнее других моделей марки, поскольку построен на базе Ford Mondeo, но определенные проблемы все же возникают. Лучше выбирать бензиновые V6 объемом 2 и 2,5 л.

Плюсы:

качественный салон;

неплохие бензиновые V6.

Минусы:

не слишком надежный.

Mercedes-Benz A-Class (2005-2010 гг.)

A-Class второго поколения — подержанный Mercedes, который не разорит при ремонте. К тому же, компактное авто на удивление просторное внутри.

Плюсы:

качественный интерьер;

дешевый в содержании.

Минусы:

не самая лучшая управляемость;

завышенная цена.

Mini (2006-2013 гг.)

Mini Cooper Фото: MINI

Компактный Mini привлекает ярким стилем и отличной управляемостью. Впрочем, стоит проверить двигатели на наличие нагара, а также продиагностировать ходовую.

Плюсы:

стильный дизайн;

превосходная управляемость.

Минусы:

тесный салон;

недешевый в обслуживании.

Renault Clio (2005-2014 гг.)

Renault Clio Фото: Auto Express

Renault Clio третьего поколения достаточно просторный, по меркам В-класса. В авто отмечаются проблемы с электроникой, но в целом оно надежное. К тому же, Clio достаточно безопасен для своего времени.

Плюсы:

просторный салон;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

базовые двигатели слабоваты;

не самая лучшая управляемость.

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Skoda Octavia A5 (2004-2012 гг.)

Skoda Octavia А5 Фото: Skoda

Skoda Octavia A5 — практичная и просторная модель с большим багажником. Она построена на базе VW Golf и достаточно надежна (разве что с роботом DSG могут быть проблемы). Линейка Skoda Octavia довольно широкая и разнообразная.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

широкая палитра версий.

Минусы:

немало авто с большим пробегом на рынке;

проблемный робот DSG.

Volvo S40 (2004-2012 гг.)

Volvo S40 Фото: Auto Express

Volvo S40 второй генерации — премиальный собрат Ford Focus. У него качественный салон, а универсал удивительно просторный. Модель в свое время была одной из самых безопасных в С-классе. Палитра двигателей модели — довольно широкая.

Плюсы:

качественный практичный салон;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

тесный задний ряд в седане;

немалый расход топлива в пятицилиндровых бензиновых версиях.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных авто с пробегом для города.

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