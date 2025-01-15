Наступник "Логана": на український ринок вийшов дешевий седан Renault (фото)
Седан Renault Taliant має великий 510-літровий багажник, а його комплектація багатша, ніж у попередника. Недорога модель комплектується 100-сильним турбомотором.
На українському ринку стартували продажі Renault Taliant. Недорогий седан В-класу є наступником Logan. Його подробиці з’явилися на сайті Renault в Україні.
Новий Renault Taliant презентували в Україні разом із Duster третього покоління в кінці минулого року. Седан базується на Dacia Logan третьої генерації, проте зовні відрізняється від нього дизайном передньої частини у стилістиці Renault, а всередині встановлене інакше кермо.
Седан Renault Taliant 2025 має великий багажник об’ємом 510 л. В Україні модель оснащена 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с. та доступна з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором.
Базова комплектація Renault Taliant Authentic (від 629 900 гривень) включає 4 подушки безпеки, ESP, кондиціонер, електросклоподйомники всіх вікон, парктронік, датчики світла та дощу.
Дорожчий варіант Evolution (від 679 400 гривень) додає клімат-контроль, камеру, 8-дюймовий тачскрін мультимедіа, круїз-контроль з обмежувачем швидкості. Серед опцій є литі диски та навігація.
До речі, новий Renault Duster третього покоління вже вийшов на український ринок.
Також Фокус писав про підсумки 2024 року для авторинку України.