В Україні з'явився нестандартний седан-кросовер Toyota із витратою 6,2 л на 100 км (фото)

Нова Toyota Crown кардинально змінилася і стала позашляховим седаном зі збільшеним кліренсом. Модель пропонують виключно в гібридних версіях.

Related video

В Україну почали завозити седан Toyota Crown нового покоління. Одне з перших авто помітили в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Нова Toyota Crown випускається з 2022 року і є однією із найбільш незвичних моделей японської марки, адже поєднує в собі риси седана та кросовера. Чотиридверне 4,9-метрове авто отримало захисний позашляховий обвіс, а його кліренс збільшено.

Дизайн витримано в новому фірмовому стилі Toyota – з вираженим "носом" і вузенькими фарами. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї.

Важливо

Позашляховий ексклюзив: у Києві засвітився особливий Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

В основі Crown лежить платформа TNGA-K, яку використовує молодший седан Toyota Camry. Модель пропонують виключно в гібридних версіях – їх потужність може сягати 345 сил.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Toyota

Конкретно ця Toyota Crown 2023 року оснащена 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, які разом розвивають 246 к. с. і 380 Н∙м. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 180 км/год, а середня витрата пального становить 6,2 л/100 км.

До речі, нещодавно розсекретили кросовер Toyota RAV4 нового покоління.

Також Фокус писав, що в Україну привезли недорогий седан MG за $17 200.