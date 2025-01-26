В Україні з'явився нестандартний седан-кросовер Toyota із витратою 6,2 л на 100 км (фото)
Нова Toyota Crown кардинально змінилася і стала позашляховим седаном зі збільшеним кліренсом. Модель пропонують виключно в гібридних версіях.
В Україну почали завозити седан Toyota Crown нового покоління. Одне з перших авто помітили в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Нова Toyota Crown випускається з 2022 року і є однією із найбільш незвичних моделей японської марки, адже поєднує в собі риси седана та кросовера. Чотиридверне 4,9-метрове авто отримало захисний позашляховий обвіс, а його кліренс збільшено.
Дизайн витримано в новому фірмовому стилі Toyota – з вираженим "носом" і вузенькими фарами. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї.Важливо
В основі Crown лежить платформа TNGA-K, яку використовує молодший седан Toyota Camry. Модель пропонують виключно в гібридних версіях – їх потужність може сягати 345 сил.
Конкретно ця Toyota Crown 2023 року оснащена 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, які разом розвивають 246 к. с. і 380 Н∙м. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 180 км/год, а середня витрата пального становить 6,2 л/100 км.
До речі, нещодавно розсекретили кросовер Toyota RAV4 нового покоління.
Також Фокус писав, що в Україну привезли недорогий седан MG за $17 200.