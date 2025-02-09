Эксклюзив высшего сорта: самое дорогое авто всех времен засветилось на дорогах (видео)

Купе Mercedes 300 SLR 1955 года продали на аукционе за 142 миллиона долларов. Спорткар оснащен 310-сильной инжекторной восьмеркой и способен развить 290 км/ч

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В Монако заметили купе Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года. Это самое дорогое авто всех времен и народов. Видео с авто опубликовали на странице billionaires_flix в Instagram.

Спорткар Mercedes 300 SLR проехался по тем улицам Монако, по которым проложена трасса гонок "Формулы-1". Владелец авто пока не известен, однако видно, что у него венгерские номера.

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В 2022 году это купе Mercedes 300 SLR продали на закрытом аукционе за рекордные 142 миллиона долларов. До этого раритетный автомобиль хранился в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

Авто продали на аукционе за 142 миллиона долларов Фото: Скриншот

Всего изготовлено всего два таких купе Mercedes 300 SLR с обтекаемым кузовом. Легкое (998 кг) авто оснащено 3,0-литровой рядной восьмеркой на 310 сил с непосредственным впрыском топлива и способно развить 290 км/ч.

Изготовлено всего два 310-сильных купе Mercedes 300 SLR Фото: Mercedes-Benz

Купе готовили к гонкам, однако в 1955 году немецкая команда покинула автоспорт из-за страшной аварии Mercedes в Ле-Мане, в которой погибло 83 человека. После этого авто выкупил его создатель Рудольф Уленхаут, из-за чего за ним закрепилось прозвище Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe.

Кстати, недавно еще один спорткар Mercedes 50-х ушел с молотка за 54 миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал о заброшенной коллекции Mercedes 80-х и 90-х.