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Авто

Настоящий эксклюзив: раритетный Mercedes 1954 года ушел с молотка за $53 миллиона (фото)

Mercedes W196, Mercedes W196 1954, Mercedes W196 Stromlinienwagen, болид Mercedes
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes W196 — нестандартный болид "Формулы-1" — нестандартный болид "Формулы-1"

Всего выпустили всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen с обтекаемым кузовом и 290-сильным инжекторным мотором. Именно этот болид выиграл Гран-при Аргентины.

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Уникальный болид Mercedes-Benz W196 1954 года стал одним из самых дорогих авто всех времен и народов. В Германии на аукционе RM Sotheby's за него отдали 53 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Mercedes W196 1954, Mercedes W196 Stromlinienwagen, болид Mercedes Fullscreen
Болид отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесами
Фото: RM Sotheby's

Теперь этот Mercedes W196 Stromlinienwagen — самый дорогой болид "Формулы-1". Высокая цена авто обусловлена его редкостью, нестандартной конструкцией и гоночными успехами.

Mercedes W196 Stromlinienwagen отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесами, что является нетипичным для болидов "Формулы-1". Немецкая команда нашла пробел в регламенте соревнований, поэтому такое авто оказалось вполне легальным.

Mercedes W196, Mercedes W196 1954, Mercedes W196 Stromlinienwagen, болид Mercedes Fullscreen
Изготовлено всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen
Фото: RM Sotheby's

Двигатель Mercedes W196 также впечатлял в 50-х, аджже 2,5-литровую рядную восьмерку оснастили непосредственным впрыском топлива, что подняло мощность до 290 л. с. Обтекаемый спорткар способен развить 300 км/ч.

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2,5-литровая восьмерка оснащена непосредственным впрыском топлива
Фото: Mercedes-Benz

Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen. Их использовали для гонок на скоростных трассах, а вот на медленных автодромах выступали обычные болиды с открытыми колесами.

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Именно на этом Mercedes W196 Stromlinienwagen Хуан-Мануэль Фанхио победил в родном для себя Гран-при Аргентины. Именно он стал чемпионом "Формулы-1" в 1954 году. Кроме того, за рулем этого болида Стирлинг Мосс просел второе место в Гран-при Италии.

Гран-при Италии 1954 года Fullscreen
Mercedes W196 на Гран-при Италии 1954 года
Фото: RM Sotheby's

С 1965 года Mercedes W196 стал экспонатом автомузея в Индианаполисе (США). Теперь он распродает часть своей коллекции и именно это авто является ее жемчужиной.

Кстати, музей выставил на аукцион и самый дорогой Chevrolet Corvetteза $7 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет капсула времени Mercedes W126 за $600 000.