Настоящий эксклюзив: раритетный Mercedes 1954 года ушел с молотка за $53 миллиона (фото)

Всего выпустили всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen с обтекаемым кузовом и 290-сильным инжекторным мотором. Именно этот болид выиграл Гран-при Аргентины.

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Уникальный болид Mercedes-Benz W196 1954 года стал одним из самых дорогих авто всех времен и народов. В Германии на аукционе RM Sotheby's за него отдали 53 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Болид отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесами Фото: RM Sotheby's

Теперь этот Mercedes W196 Stromlinienwagen — самый дорогой болид "Формулы-1". Высокая цена авто обусловлена его редкостью, нестандартной конструкцией и гоночными успехами.

Mercedes W196 Stromlinienwagen отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесами, что является нетипичным для болидов "Формулы-1". Немецкая команда нашла пробел в регламенте соревнований, поэтому такое авто оказалось вполне легальным.

Изготовлено всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen Фото: RM Sotheby's

Двигатель Mercedes W196 также впечатлял в 50-х, аджже 2,5-литровую рядную восьмерку оснастили непосредственным впрыском топлива, что подняло мощность до 290 л. с. Обтекаемый спорткар способен развить 300 км/ч.

2,5-литровая восьмерка оснащена непосредственным впрыском топлива Фото: Mercedes-Benz

Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 Stromlinienwagen. Их использовали для гонок на скоростных трассах, а вот на медленных автодромах выступали обычные болиды с открытыми колесами.

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Именно на этом Mercedes W196 Stromlinienwagen Хуан-Мануэль Фанхио победил в родном для себя Гран-при Аргентины. Именно он стал чемпионом "Формулы-1" в 1954 году. Кроме того, за рулем этого болида Стирлинг Мосс просел второе место в Гран-при Италии.

Mercedes W196 на Гран-при Италии 1954 года Фото: RM Sotheby's

С 1965 года Mercedes W196 стал экспонатом автомузея в Индианаполисе (США). Теперь он распродает часть своей коллекции и именно это авто является ее жемчужиной.

Кстати, музей выставил на аукцион и самый дорогой Chevrolet Corvetteза $7 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет капсула времени Mercedes W126 за $600 000.