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Справжній ексклюзив: раритетний Mercedes 1954 року пішов із молотка за $53 мільйони (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes W196 — нестандартний болід "Формули-1"

Усього випустили лише чотири Mercedes W196 Stromlinienwagen із обтічним кузовом та 290-сильним інжекторним мотором. Конкретно цей болід виграв Гран-прі Аргентини.

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Унікальний болід Mercedes-Benz W196 1954 року став одним із найдорожчих авто всіх часів і народів. У Німеччині на аукціоні RM Sotheby’s за нього віддали 53 мільйони доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Mercedes W196 1954, Mercedes W196 Stromlinienwagen, болід Mercedes Fullscreen
Болід вирізняється обтічним кузовом із закритими колесами
Фото: RM Sotheby's

Тепер цей Mercedes W196 Stromlinienwagen – найдорожчий болід "Формули-1". Висока ціна авто обумовлена його рідкістю, нестандартною конструкцією та гоночними успіхами.

Mercedes W196 Stromlinienwagen вирізняється обтічним кузовом із закритими колесами, що є нетиповим для болідів "Формули-1". Німецька команда знайшла прогалину в регламенті змагань, тому таке авто виявилося цілком легальне.

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Виготовлено лише чотири Mercedes W196 Stromlinienwagen
Фото: RM Sotheby's

Двигун Mercedes W196 також вражав у 50-х, аджже 2,5-літрову рядну вісімку оснастили безпосереднім впорскуванням пального, що підняло потужність до 290 к. с. Обтічний спорткар здатен розвинути 300 км/год.

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2,5-літрова вісімка оснащена безпосереднім впорскуванням пального
Фото: Mercedes-Benz

Уксього виготовили лише чотири Mercedes W196 Stromlinienwagen. Їх використовували для перегонів на швидкісних трасах, а от на повільніших автодромах виступали звичайні боліди із відкритими колесами.

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Конкретно на цьому Mercedes W196 Stromlinienwagen Хуан-Мануель Фанхіо переміг у рідному для себе Гран-прі Аргентини. Саме він став чемпіоном "Формули-1" у 1954 році. Крім того, за кермом цього боліду Стірлінг Мосс просів друге місце в Гран-прі Італії.

Гран-прі Італії 1954 Fullscreen
Mercedes W196 на Гран-прі Італії 1954 року
Фото: RM Sotheby's

Із 1965 року Mercedes W196 став експонатом автомузею в Індіанаполісі (США). Тепер він розпродає частину своєї колекції і саме це авто є її перлиною.

До речі, музей виставив на аукціон і найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів.

Також Фокус писав, що з молотка піде капсула часу Mercedes W126 за $600 000.