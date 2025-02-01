Справжній ексклюзив: раритетний Mercedes 1954 року пішов із молотка за $53 мільйони (фото)

Усього випустили лише чотири Mercedes W196 Stromlinienwagen із обтічним кузовом та 290-сильним інжекторним мотором. Конкретно цей болід виграв Гран-прі Аргентини.

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Унікальний болід Mercedes-Benz W196 1954 року став одним із найдорожчих авто всіх часів і народів. У Німеччині на аукціоні RM Sotheby’s за нього віддали 53 мільйони доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Болід вирізняється обтічним кузовом із закритими колесами Фото: RM Sotheby's

Тепер цей Mercedes W196 Stromlinienwagen – найдорожчий болід "Формули-1". Висока ціна авто обумовлена його рідкістю, нестандартною конструкцією та гоночними успіхами.

Mercedes W196 Stromlinienwagen вирізняється обтічним кузовом із закритими колесами, що є нетиповим для болідів "Формули-1". Німецька команда знайшла прогалину в регламенті змагань, тому таке авто виявилося цілком легальне.

Виготовлено лише чотири Mercedes W196 Stromlinienwagen Фото: RM Sotheby's

Двигун Mercedes W196 також вражав у 50-х, аджже 2,5-літрову рядну вісімку оснастили безпосереднім впорскуванням пального, що підняло потужність до 290 к. с. Обтічний спорткар здатен розвинути 300 км/год.

2,5-літрова вісімка оснащена безпосереднім впорскуванням пального Фото: Mercedes-Benz

Уксього виготовили лише чотири Mercedes W196 Stromlinienwagen. Їх використовували для перегонів на швидкісних трасах, а от на повільніших автодромах виступали звичайні боліди із відкритими колесами.

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Конкретно на цьому Mercedes W196 Stromlinienwagen Хуан-Мануель Фанхіо переміг у рідному для себе Гран-прі Аргентини. Саме він став чемпіоном "Формули-1" у 1954 році. Крім того, за кермом цього боліду Стірлінг Мосс просів друге місце в Гран-прі Італії.

Mercedes W196 на Гран-прі Італії 1954 року Фото: RM Sotheby's

Із 1965 року Mercedes W196 став експонатом автомузею в Індіанаполісі (США). Тепер він розпродає частину своєї колекції і саме це авто є її перлиною.

До речі, музей виставив на аукціон і найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів.

Також Фокус писав, що з молотка піде капсула часу Mercedes W126 за $600 000.