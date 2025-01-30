Зірка 80-х: виявлено рідкісний заряджений Mercedes W126 за $600 000 у новому стані (фото)

Виготовлено лише 50 купе Mercedes 500 SEC 6.0 Widebody від AMG. Авто оснащене 385-сильним V8 і здатне розігнатися до сотні за 6 с.

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У США виявили ідеально збережене купе Mercedes-Benz W126 1986 року в тюнінгу від AMG. За майже чотири десятиліття авто проїхало усього 4943 км. Про спорткар розповіли на сайті аукціону Broad Arrow, де невдовзі продаватимуть його.

Виготовлено лише 50 купе Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody

Цей Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody – справжній раритет, адже виготовили приблизно 50 таких купе. Не дивно, що за ними зараз полюють колекціонери. Конкретно цю капсулу часу оцінили в 500-600 тисяч доларів.

Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody ідеально збережений. Його кузов, шкіряний салон та силовий агрегат в чудовому стані.

У салоні встановлено спортивні кермо та сидіння

Тюнінг Mercedes W126 доволі ґрунтовний. Об’єм його V8 збільшили до 6 літрів, а потужність зросла до 385 к. с. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до сотні займає 6 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год. Також доопрацьована ходова авто і встановлені збільшені гальма.

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Відрізнити Mercedes 500 SEC AMG можна, передусім, за роздутими крилами (власне, тому авто і назвали Widebody – "широкий кузов"). Також купе отримало скромний обвіс, невеликий спойлер і чорні 17-дюймові диски.

Під капотом встановлено 6,0-літровий 385-сильний V8

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння. Комплектація Mercedes W126 включає клімат-контроль, люк, електропривід і підігрів сидінь.

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