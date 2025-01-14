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Старий Ford 90-х без пробігу пішов із молотка за ціною нового Maybach (фото)

Ford Mustang 1993, Ford Mustang, Ford Mustang SVT Cobra R, Ford Mustang SVT Cobra
Фото: Mecum | Ford Mustang SVT Cobra R — капсула часу в ідеальному стані

Виготовили лише 107 полегшених купе Ford Mustang SVT Cobra R. Спорткар оснащений 235-сильним V8 та спортивною підвіскою.

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У США на аукціоні Mecum продали купе Ford Mustang 1993 року. За непримітне спортивне авто віддали 181 500 доларів – як за новий Mercedes-Maybach GLS600. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Ford Mustang SVT Cobra R, Ford Mustang, Ford Mustang 1993, Ford Mustang SVT Cobra Fullscreen
Виготовили лише 107 купе Ford Mustang SVT Cobra R
Фото: Mecum

Зазвичай Ford Mustang 90-х не надто дорогі, адже вони не дуже цінуються колекціонерами. Утім, є й винятки – такі, як цей лімітований заряджений Ford Mustang SVT Cobra R.

Усього в 1993 році виготовлено лише 107 купе Ford Mustang SVT Cobra R і на той час це була найшвидша версія моделі. Спорткар полегшили на 200 кг, прибравши задні крісла, кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему та частину шумоізоляції.

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Із салону прибрали задні сидіння, кондиціонер та аудіосистему
Фото: Mecum

Ford Mustang SVT Cobra R комплектували найпотужнішим 5,0-літровим V8 на 235 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 225 км/год.

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Крім того, доопрацювали підвіску авто і встановили нові пружини та амортизатори. Також Ford Mustang отримав само блокувальний диференціал, покращені гальма і 17-дюймові диски.

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Під капотом встановлено 235-сильний V8
Фото: Mecum

Конкретно це авто дороге ще й тому, що є капсулою часу – його пробіг становить усього 100 км. Ford Mustang SVT Cobra R чудово зберігся і виглядає, ніби щойно придбаний в автосалоні.

До речі, нещодавно новіший Ford Mustang SVT Cobra R наступного покоління розбили просто в автосалоні.

Також Фокус писав про дуже рідкісний і незвичний Porsche 80-х у новому стані.