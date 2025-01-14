Старий Ford 90-х без пробігу пішов із молотка за ціною нового Maybach (фото)

Виготовили лише 107 полегшених купе Ford Mustang SVT Cobra R. Спорткар оснащений 235-сильним V8 та спортивною підвіскою.

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У США на аукціоні Mecum продали купе Ford Mustang 1993 року. За непримітне спортивне авто віддали 181 500 доларів – як за новий Mercedes-Maybach GLS600. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Виготовили лише 107 купе Ford Mustang SVT Cobra R Фото: Mecum

Зазвичай Ford Mustang 90-х не надто дорогі, адже вони не дуже цінуються колекціонерами. Утім, є й винятки – такі, як цей лімітований заряджений Ford Mustang SVT Cobra R.

Усього в 1993 році виготовлено лише 107 купе Ford Mustang SVT Cobra R і на той час це була найшвидша версія моделі. Спорткар полегшили на 200 кг, прибравши задні крісла, кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему та частину шумоізоляції.

Із салону прибрали задні сидіння, кондиціонер та аудіосистему Фото: Mecum

Ford Mustang SVT Cobra R комплектували найпотужнішим 5,0-літровим V8 на 235 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 225 км/год.

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Крім того, доопрацювали підвіску авто і встановили нові пружини та амортизатори. Також Ford Mustang отримав само блокувальний диференціал, покращені гальма і 17-дюймові диски.

Під капотом встановлено 235-сильний V8 Фото: Mecum

Конкретно це авто дороге ще й тому, що є капсулою часу – його пробіг становить усього 100 км. Ford Mustang SVT Cobra R чудово зберігся і виглядає, ніби щойно придбаний в автосалоні.

До речі, нещодавно новіший Ford Mustang SVT Cobra R наступного покоління розбили просто в автосалоні.

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